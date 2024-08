Microsoft Flight Simulator 2024 mejorará las vistas externas

Salvo inesperados retrasos, nos separan poco más de tres meses para el lanzamiento de Microsoft Flight Simulator 2024, un título que llevamos esperando desde su anuncio, en el Xbox Showcase 2023, de junio del año pasado. Desde el reinicio de la franquicia, con la versión de 2020, la histórica saga de cuyo de desarrollo se responsabiliza Asobo, ha logrado ganarse a público y crítica, enganchando no solo a los aficionados al género de la simulación aérea, también a una cantidad creciente de personas con curiosidad por ponerse a los mandos de cualquier tipo de avión.

Desde su lanzamiento, el de Microsoft Flight Simulator 2020, Microsoft y Asobo han mantenido una política de actualizaciones constantes, de gran calidad y totalmente gratuitas, lo que ya desde el principio nos invitaba a pensar que, tarde o temprano, se tendría que producir la llegada de una nueva versión, puesto que de algún modo necesitan seguir monetizando la franquicia y, claro, seguir financiando la actividad del estudio para mantener su admirable política de actualizaciones.

Hace ya tiempo, hablando con una persona bastante «pro» de la simulación aérea, surgió en la conversación el tema de las vistas externas, es decir, los modos en los que podemos ver el avión desde fuera, y me comentaba que eso no es simulación, que es paisajismo. Sin embargo, tiempo después y con la versión 2020 ya publicada, me reconoció que había cambiado de opinión, y que ahora si que las disfrutaba, y es que el trabajo de sus desarrolladores en este sentido es, sencillamente, espectacular.

Yo pienso lo mismo y, por eso, la noticia que encontramos hoy en PCGamer me ha alegrado tanto, y es que Microsoft Flight Simulator 2024 nos permitirá «salir» del avión y explorar el mundo desde el aire, en busca de la mejor vista. Concretamente, esto sale de una entrevista a Jorge Neumann, máximo responsable de la franquicia en Microsoft, que pone como ejemplo el poder «bajarse» del avión para disfrutar de una puesta de sol, pero lo cierto es que las opciones son prácticamente infinitas.

Aunque no se suele incluir en las listas de títulos de este tipo, Microsoft Flight Simulator 2024 será sin duda, al igual que la edición de 2020 y todas las anteriores, un juego de mundo abierto, en el que explorar el mapa es uno de los alicientes de la experiencia. Así, con esta novedad (que personalmente estoy deseando poder probar), crecen sustancialmente sus posibilidades en este sentido, lo que a su vez puede terminar por atraer a todavía más jugadores que no son aficionados al género, pero que disfrutarán de unas vistas tan privilegiadas.