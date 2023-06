Xbox Showcase 2023: Microsoft va a por todas

Acaba de concluir el Xbox Showcase 2023, un evento que fue programado en estas fechas cuando todavía no se había cancelado el E3 2023, pero que ya sabíamos que se iba a celebrar de manera independiente. Así, pese a que la veterana feria de juegos fue cancelada, al menos en esta edición, Microsoft ha seguido adelante con sus planes y, en tan solo una hora, ha llevado a cabo una de las presentaciones de futuros lanzamientos más interesantes de los últimos años, confirmando una vez más que ya se ha convertido en una de las grandes del sector del videojuego.

Hemos tenido algunos anuncios más o menos esperados y no pocas sorpresas. El arranque del evento, con los tres primeros títulos que se han mostrado, ha sido espectacular, y aunque era imposible mantener ese mismo ritmo durante todo el evento, el nivel no ha bajado del notable durante la hora y cinco minutos de duración de la presentación. En ese tiempo, el Xbox Showcase 2023 ha albergado nada menos que 28 anuncios y avances.

Reconozco que lo único que he echado de menos ha sido que el evento se cerrara con el anuncio de algún título especialmente esperado, como The Elder Scrolls 6, que casualmente fue anunciado por primera vez justo hace cinco años, en el E3 de 2018. Sin embargo, Microsoft ha preferido dar el cierre (o mejor dicho el punto y seguido, pues tal y como ha terminado el Xbox Showcase 2023 ha dado comienzo un directo dedicado a Starfield) con un anuncio relacionado con el hardware, que también resulta bastante relevante, pero que sin duda no tiene el tirón que habría tenido poner el broche de oro con un título esperado.

Este es, no obstante, un detalle menor. En conjunto, este Xbox Showcase 2023 pinta un futuro más que prometedor para los usuarios de Game Pass, pues todos los títulos presentados llegarán al servicio de suscripción de Microsoft. A continuación daré un rápido repaso a todos los títulos mostrados, pero no te preocupes, puesto que llegado el momento, iremos informando de manera mucho más extensa sobre ellos.

Fable

Microsoft ha decidido arrancar este Xbox Showcase 2023 con un título muy, muy esperado, pues retoma una de las sagas más queridas dentro del ecosistema de Xbox: Fable. No se ha mostrado gameplay pero, pese a ello, la premisa parece de lo más prometedora, y que para este anuncio hayan contado con Richard Ayoade (The IT Crowd) es, sin duda, un punto a favor. De momento, eso sí, sin fecha.

South of Midnight

Primer anuncio de un título no esperado previamente. South of Midnight es un título de acción en tercera persona firmado por Compulsion Games. Aunque tampoco nos han mostrado imágenes de gameplay del juego, pero nos adelantan la historia de una cazarrecompensas que tendrá que enfrentarse a criaturas un tanto aterradoras. También muy prometedor. Desgraciadamente, otro título que tampoco tiene fecha todavía.

Star Wars Outlaws

Hablar de un juego de Star Wars después de la reciente decepción de Star Wars Jedi: Survival da un poco de miedo, pero la verdad es que avance mostrado hoy en el Xbox Showcase 2023 es, indiscutiblemente, de lo más prometedor. Además, mañana mismo, en un evento de Ubisoft, se mostrará más sobre este título que, de momento, está previsto que llegue al mercado en algún momento de 2024.

33 Immortals

La sombra del sensacional Hades es muy alargada, y el más reciente recordatorio de ellos es el anuncio de este roguelike de acción cooperativo para 33 jugadores, con un estilo gráfico verdaderamente atractivo y que, al menos en las imágenes mostradas, promete ser un auténtico derroche de acción trepidante. Llegará al mercado en algún momento de 2024.

Payday 3

Seguimos con la adrenalina fluyendo a borbotones, con esta nueva entrega de la saga de atracos más popular del momento. En esta ocasión hemos podido ver un buen pellizco de gameplay y, a tenor del mismo, parece que de nuevo no tendremos ni un segundo de descanso si queremos acabar disfrutando del botín en una isla paradisiaca, y no con el cuerpo hecho un colador por los disparos de la policía. Llegará al mercado el próximo 21 de septiembre.

Persona 3 Reload

Filtrado accidentalmente hace unos días, hoy se ha confirmado este remake de Persona 3, la respuesta a una petición de los seguidores de esta saga que ya viene de lejos. Por lo que hemos podido ver en el tráiler, su estilo visual se acerca mucho al del más reciente Persona 5. Sin fecha exacta, sí que sabemos que debutará en el mercado a principios de 2024.

Avowed

Presentado hace ya algunos años, finalmente se va perfilando la fecha de lanzamiento de lo nuevo de Obsidian, un título del que ya habíamos visto algunas cinemáticas en el pasado, pero que hoy nos ha sorprendido con un gameplay de aspecto trepidante, en la línea de los RPG de mundo de fantasía en los que, combinando armas y magia, tendremos que enfrentarnos a todo tipo de criaturas. Su llegada se anuncia para 2024.

Sea ot Thieves: The Legend of Monkey Island

En un crossover sorpresa, y que sin duda ilusionará a los seguidores de ambas familias, las naos de Sea of Thieves tomarán rumbo al Caribe para adentrarse en las aguas y en la historia de Monkey Island, con una nueva historia que será una actualización gratuita para sus jugadores (los de SoT). ¿Ya estás deseando probarlo? Pues en este caso la espera será mucho más corta que las que hemos visto hasta ahora, pues llegará el próximo 20 de julio.

Microsoft Flight Simulator 2024

Pronto se cumplirán 3 años del lanzamiento de Microsoft Flight Simulator, el reboot de la mítica saga. Desde entonces, Asobo y Microsoft han publicado actualizaciones de manera constante, pero el año que viene llegará el momento del recambio generacional, con una nueva entrega en la que, según nos han mostrado, se ampliarán sustancialmente el tipo de actividades que podremos llevar a cabo, con extinción de incendios, busqueda y rescate, transporte de mercancías con helicóptero y grandes cargueros, fumigación, rescate en montaña… la lista es enorme, los gráficos prometen ser espectaculares (aunque seguramente también lo sean sus requisitos técnicos, claro) y, en resumen, es un juego que necesito YA.

Microsoft Flight Simulator: Dune Expansion

Muestra de que el futuro lanzamiento de MFS 2024 no ha hecho caer en el olvido a la actual generación, la encontramos en esta expansión, que llegará a los ordenadores y consolas al mismo tiempo que lo hará la producción de Warner Bros a la gran pantalla, y que nos pondrá al control de un «thopter» (un ornithopter, los inconfundibles helicópteros libélula de la saga), con el que podremos explorar Arrakis. Salvo que se produzca algún retraso en el estreno de la película, ambos, film y expansión de Microsoft Flight Simulator, llegarán el 3 de noviembre.

Senua’s Saga: Hellblade II

Después de un tiempo sin saber nada de este título, anunciado allá por 2019, por fin hemos tenido una actualización en condiciones sobre lo que nos espera en la continuación de las andanzas y tribulaciones de Senua, que seguirá estando atormentada por las voces. Según han indicado, todo lo que se muestra es contenido real del juego, por lo que parece que Ninja Theory ha sabido sacarle muy buen partido a Unreal Engine. Su llegada se producirá en algún momento de 2024.

Like a Dragon: Infinite Wealth

El siguiente título presentado, ésta con la firma de Sega, es la octava entrega de esta ya clásica franquicia, en la que de nuevo nos encontramos frente a una propuesta de rol por turnos ya vista en su predecesor, frente al formato clásico de la saga que encontraremos en el futuro Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name. El lanzamiento de Infinite Wealth se producirá a principios de 2024.

Fallout 76 Atlantic City

Fallout se alejará de Appalachia para tomar rumbo a Atlantic City, lo que nos ofrecerá un nuevo lugar para explorar (y si conoces Atlantic City, ya te puedes imaginar lo atractivo que puede llegar a ser), con nueva ropa, nuevas armas y nuevas propuestas de lo más interesantes. Sin fecha indicada, el tráiler finaliza anunciando que llegará pronto (coming soon).

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

Capcom con ha sorprendido con este anuncio, un hack and slash inspirado en la mitología japonesa del que, entre cinemática y cinemática, sí que hemos podido ver algo de lo que parece su gameplay, y que promete mucha acción y una estética indudablemente atractiva. Eso sí, de nuevo nos encontramos ante un anuncio sin fecha alguna.

Forza Motorsport

El gran simulador de conducción de Xbox se renueva una vez más, con una nueva entrega que luce unos gráficos sencillamente espectaculares y que transmite, con imagen real del juego, una sensación de velocidad que podría pararle el corazón a los más sensibles. Y la buena noticia es que podremos disfrutarlo desde principios de otoño, pues su lanzamiento está previsto para el 10 de octubre.

The Elder Scrolls Online – Journey to Necrom

A falta de noticias sobre el esperado The Elder Scrolls IV, lo que sí que hemos visto en este Xbox Showcase 2023 es una ambiciosa ampliación para el MMO RPG de la saga, una expansión ya anunciada previamente y que llegará en tan solo 9 días, el próximo 20 de junio.

Overwatch 2: Invasion

Overwatch 2 también se prepara para recibir una importante actualización, con nuevas misiones y modos de juego, que vienen sin duda a suplir el muy esperado pero finalmente cancelado modo historia del shooter de Blizzard. Y es que es posible que al menos parte del material desarrollado para el mismo, se incorpore a esta actualización, que verá la luz el próximo 10 de agosto.

Persona 5 Tactica

También filtrado accidentalmente hace unos días, este spin-off de Persona 5 comparte con éste a gran parte de los protagonistas, si bien en esta propuesta lo hace con un modo de juego más centrado en la estrategia, y luce un estilo artístico indudablemente más chibi. Su lanzamiento está previsto para el 17 de noviembre.

Starfield

Quizá debido a que se ha llevado a cabo un directo dedicado a este juego tras finalizar el Xbox Showcase 2023, Microsoft no ha subido a su canal de YouTube el tráiler de esté esperadísimo y ya bastante cercano lanzamiento. Recordemos que, al igual que The Elder Scrolls VI, Starfield también fue anunciado por primera vez hace justo cinco años. A continuación, puedes ver lo que se ha mostrado durante la presentación. Eso sí, si el vídeo no se abre en el momento indicado, ve manualmente hasta la marca temporal 41:23. Y si este avance te ha puesto la piel de gallina, como a mí, la buena noticia es que ya solo tendremos que esperar hasta el 6 de septiembre.

Jusant

Hablar de un juego en el que tendremos que escalar montañas no parece especialmente prometedor, y si menciono que tiene alguna reminiscencia a Death Stranding y a Journey, es posible que a más de uno le parezca una muy mala idea. Sin embargo, si es tu caso, te invito a ver el tráiler, pues muy probablemente te hará cambiar de opinión. Yo ya lo he puesto en la lista de muy muy, muy esperados. Su lanzamiento está previsto para otoño de este mismo 2023.

Still wakes the Deep

Los creadores de Amnesia: A Machine for Pigs deben dedicar gran parte de su tiempo libre a pensar en las ubicaciones más aterradoras para desarrollar sus títulos. Así, en esta nueva propuesta nos tendremos que enfrentar al aislamiento absoluto y a unas circunstancias terroríficas en una desolada plataforma petrolífera situada en el Mar del Norte. ¿Se te ocurre un sitio peor para tener que enfrentarte a lo paranormal? Se anuncia para principios de 2024.

Dungeons of Hinterberg

Una aventura que, como su propio nombre nos indica, nos invitará a enfrentarnos a una sucesión de mazmorras, pero con un estilo artístico y visual que resulta de lo más sorprendente para este género. Reconozco que, precisamente por su estética, me ha cautivado prácticamente desde el primer segundo del tráiler, si bien tendremos que esperar hasta verlo en movimiento. Para disfrutarlo tendremos que esperar, eso sí, hasta algún momento de 2024.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Keanu Reeves se ha subido al escenario (solo por esto ya deberíamos comprar cualquier cosa, lo que sea) para presentar el tráiler oficial de Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, el esperadísimo DLC de CDPR que, eso sí, ya sabemos que también será el más caro de la historia del estudio, con un precio de 29,99 euros. ¿Merecerá la pena? Tendremos que esperar a su lanzamiento para confirmarlo, pero lo visto hasta el momento es muy prometedor. ¿Y cuándo saldrá a la venta y se podrá descargar? El próximo 26 de septiembre.

Cities: Skylines 2

Anunciada oficialmente hace ya unos meses, por fin sabemos cuándo llegará la esperada segunda parte de Cities: Skylines, el sim que supo ocupar el espacio tristemente abandonado por SimCity, y que es el título que sirvió de inspiración para Colossal Order. Con unos gráficos muy, muy atractivos y con la promesa de mejorar la ya buena experiencia de su predecesor, Cities: Skylines 2 llegará al mercado el próximo 24 de octubre.

Metaphor: ReFantazio

Si no has tenido suficiente Persona con los anteriores anuncios, este nuevo título de Atlus (creadores de Persona 3, 4 y 5), y que anteriormente fue denominado Project Re Fantasy, nos recuerda claramente a su referente desde el primer momento. Y lo yace, como puedes comprobar en el tráiler, con una propuesta gráfica y artística excepcional. ¿Cuándo podremos jugarlo? En algún momento de 2024.

Towerborne

Identificado hasta ahora como Project Belfry, Toweborne nos propone viajar a un mundo de fantasía para disfrutar de una aventura que podremos compartir con otros dos jugadores en modo cooperativo. De nuevo, a la espera de conocer más detalles, la propuesta gráfica y artística es más que destacable. Y también de nuevo, tendremos que esperar hasta 2024.

Clockwork Revolution

Estética steampunk en la época victoriana, tropecientos artefactos mecanizados, una historia que parece ser realmente compleja y rica en detalles, acción en primera persona y rol… probablemente nos encontremos ante la producción más sorprendente de las anunciadas en el Xbox Showcase 2023… ah, y se me olvidaba mencionar algo importante: viajes en el tiempo, que es justo lo que me gustaría poder hacer ahora mismo, ya que de momento no hay fecha para su lanzamiento.

Xbox Series S 1 terabyte SSD

Como indicaba al principio, el anuncio final del Xbox Showcase 2023 no ha estado dedicado a un juego, sino a una nueva versión de la variante más económica de la actual generación de la consola de Microsoft. Y es que, según ha afirmado Phil Spencer, una de las peticiones más repetidas por sus usuarios es que les gustaría que contara con más capacidad de almacenamiento. Pues bien, deseo concedido, ya que a partir del 1 de septiembre se comercializará una nueva versión de la Xbox Series S, de color negro, y con un terabyte de almacenamiento. Su precio en Estados Unidos será de 349 dólares.