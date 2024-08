Rendimiento de Black Myth Wukong con GeForce RTX 40

Ya podemos conseguir en Steam una prueba de rendimiento de Black Myth Wukong. Con ella podremos descubrir cómo se comportará este juego en nuestro PC, a qué resolución podremos jugarlo, con qué ajustes de calidad y qué tasa de fotogramas por segundo podremos conseguir. Esta complementa a la perfección los datos de rendimiento que dio NVIDIA el pasado mes de julio.

Es una herramienta muy útil, y me parece todo un acierto que Game Science haya liberado este benchmark unos días antes del lanzamiento de Black Myth Wukong, porque así todos aquellos que tenían dudas sobre si comprar o no el juego por si funcionaba mal en su PC podrán resolver dichas dudas.

También podemos repasar la lista de ajustes gráficos que ofrece, y las diferentes tecnologías que integra. Black Myth Wukong integra trazado de rayos completo, una tecnología muy exigente que requiere de una tarjeta gráfica muy potente, y es compatible con NVIDIA DLSS Super Resolution y Frame Generation, AMD FSR e Intel XeSS.

Menú y opciones gráficas

Black Myth Wukong nos permite configurar cosas tan básicas como la resolución de pantalla y la sincronización vertical, y también incluye otros ajustes avanzados que afectan a la calidad gráfica y al rendimiento, como la tecnología de reescalado y la generación de fotogramas.

A diferencia de otros juegos, aquí no tenemos los modos NVIDIA DLSS calidad, equilibrado y rendimiento, sino que podemos ajustar el escalado de la resolución con la opción «nitidez del supermuestreo». A mayor valor mayor cantidad de píxeles renderizados, lo que implica más calidad de imagen pero menos mejora de rendimiento.

También podemos activar el trazado de rayos completo, que incluye tres ajustes diferentes: bajo, medio y ultra. Las opciones de calidad gráfica están bien estructuradas y son bastante sencillas y fáciles de interpretar.

No todas tienen el mismo impacto en el rendimiento, y os puedo confirmar que reducir la calidad de los reflejos y de la iluminación global mejorará mucho la tasa de fotogramas por segundo en equipos modestos. Solo debemos activar el trazado de rayos si contamos con una tarjeta gráfica bastante potente, o con una GeForce RTX 4060 o equivalente.

Rendimiento de Black Myth Wukong

En estas pruebas he utilizado como base un Ryzen 7 7800X3D, 64 GB de memoria DDR5 a 6.000 MT/s con latencias CL30 y un SSD Samsung 980 Pro de 2 TB, todo bajo la batuta de Windows 11. El juego se ha configurado en calidad máxima con trazado de rayos al máximo, y utilizando NVIDIA DLSS Super Resolution al 75% y generación de fotogramas.

Los niveles de consumo de memoria gráfica son bastante razonables para el nivel de exigencia de este juego, lo que confirma que tenemos un buen nivel de optimización en líneas generales. Utilizar NVIDIA DLSS ayuda a reducir notablemente el consumo de memoria gráfica, hasta tal punto que incluso con una tarjeta gráfica equipada con 12 GB de memoria gráfica, como la GeForce RTX 4070 SUPER, podremos jugarlo sin problemas en 4K con trazado de rayos activado.

Durante mis pruebas ocurrió algo bastante curioso, y es que con la GeForce RTX 4090 en 1080p me encontré un comportamiento errático que parecía apuntar a un cuello de botella, pero al comprobar el uso de GPU me di cuenta de que este no experimentaba caídas anormales, ya que se mantenía casi siempre en la franja del 96-99 por ciento de uso.

El resultado que obtuve confirma que algo no fue bien con esta prueba en 1080p, puesto que el valor de rendimiento fue más bajo que en 1440p, y el consumo de memoria más alto. El resto de pruebas se desarrollaron sin incidentes, así que no tengo claro qué es lo que pudo pasar. Quizá fue un error del juego, sin más.

Os dejo una captura de pantalla para que podáis ver todos los datos de dicha prueba. Como dije, tiene que ser o algún tipo de cuello de botella o un error de benchmark, y francamente pinta más a lo segundo que a lo primero, porque como dije el uso de GPU fue normal en todo momento teniendo en cuenta la configuración gráfica utilizada.

Las GeForce RTX 40 ofrecen un rendimiento muy bueno en general, pero tened en cuenta que es imprescindible recurrir a las tecnologías NVIDIA DLSS Super Resolution y Frame Generation para contrarrestar el gran impacto que tiene el trazado de rayos en el rendimiento. Con dichas tecnologías activadas una GeForce RTX 4060 ofrece un rendimiento bastante aceptable incluso en 1440p, una resolución que no es su nivel óptimo, ya que esta tarjeta gráfica está pensada para 1080p.

Tarjetas gráficas recomendadas para cada resolución en Black Myth Wukong

A partir de mis pruebas de rendimiento puedo sacar en claro qué tarjeas gráficas serán las recomendadas en función de la resolución a la que vayamos a jugar, siempre que utilicéis la misma configuración que yo en mis pruebas (calidad máxima, trazado de rayos al máximo y DLSS 3 al 75% de resolución), y que cumpláis con los requisitos recomendados a nivel de CPU y RAM.

Si vamos a jugar en 1080p a partir de una GeForce RTX 4060 disfrutaremos de un buen rendimiento, aunque tener una GeForce RTX 4060 Ti nos dará mayores garantías.

a partir de una disfrutaremos de un buen rendimiento, aunque tener una GeForce RTX 4060 Ti nos dará mayores garantías. En caso de jugar en 1440p debemos contar con una GeForce RTX 4070 para disfrutar de una fluidez total, pero si tenemos una GeForce RTX 4070 SUPER esta nos llevará a un nivel de rendimiento ideal.

debemos contar con una para disfrutar de una fluidez total, pero si tenemos una GeForce RTX 4070 SUPER esta nos llevará a un nivel de rendimiento ideal. Para jugar en 4K mínimo para superar los 60 FPS es una GeForce RTX 4080 SUPER, pero el nivel óptimo en este caso es una GeForce RTX 4090.

Si desactivamos el trazado de rayos, o si reducimos la calidad del mismo, la tasa de fotogramas por segundo mejorará sustancialmente, ya que se reducirá el nivel de exigencia del juego. Al final lo mejor es que probéis con diferentes configuraciones en función de las capacidades de vuestro PC, sobre todo si tenéis una GeForce RTX 30 o inferior, modelos que no son compatibles con la generación de fotogramas de NVIDIA.

Con las GeForce RTX 30 y GeForce RTX 20 solo podremos activar DLSS Super Resolution, así que lo más probable es que tengamos que reducir la calidad del trazado de rayos para mantenernos por encima de los 60 fotogramas por segundo, que será el nivel de fluidez recomendado para disfrutar de una buena experiencia jugando a Black Myth Wukong.