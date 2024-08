BioWare ha confirmado los requisitos de Dragon Age The Veilguard, uno de sus juegos más esperados, y tengo buenas noticias que compartir con vosotros, ya que son bastante bajos. No tengo información sobre el rendimiento que podemos esperar si cumplimos cada uno de esos niveles de requisitos, pero imagino que los mínimos serán para 1080p y calidad baja a 30 FPS, y los recomendados para 1080p y calidad máxima a 60 FPS.

Dragon Age The Veilguard utiliza el Frostbite Engine de EA, un motor gráfico que ha sido actualizado para adaptarse a la generación actual de consolas, así que podemos esperar un importante salto en calidad gráfica frente a la última entrega de la franquicia, aunque habrá que ver si acaba cumpliendo en otros aspectos igual de importantes, como la jugabilidad, la narrativa y el desarrollo del personaje.

Requisitos de Dragon Age The Veilguard

Requisitos mínimos

Windows 10 de 64 bits como sistema operativo.

Procesador Intel Core i5-8400 o AMD Ryzen 3 3300X (4 núcleos y 8 hilos o 6 núcleos y 6 hilos).

16 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 970/GTX 1650 o Radeon R9 290X.

DirectX 12.

100 GB de espacio libre.

Recomendado SSD, pero soportará HDD. Si usamos CPU AMD bajo Windows 11 necesitaremos tener instalada la AGESA V2 1.2.0.7.

En general los requisitos son muy bajos, salvando el tema de la memoria RAM, aunque esto no debería sorprenderos, ya que los 16 GB se han convertido en el estándar actual, y son tanto el requisito mínimo como el recomendado de los juegos versionados a PC de las consolas de la generación actual.

No hay ningún error de equivalencia grave, aunque en general la GeForce GTX 970 es más potente que la GeForce GTX 1650 (versión GDDR5). Como dije, con esta configuración el juego debería funcionar a 30 FPS en 1080p con calidad baja.

Requisitos recomendados

Windows 10 de 64 bits como sistema operativo.

Procesador Intel Core i5-8400 o AMD Ryzen 3 3300X (4 núcleos y 8 hilos o 6 núcleos y 6 hilos).

16 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce RTX 2070 o AMD Radeon RX 5700 XT.

DirectX 12.

100 GB de espacio libre.

Recomendado SSD. Si usamos CPU AMD bajo Windows 11 necesitaremos tener instalada la AGESA V2 1.2.0.7.

Tampoco aprecio ningún error de equivalencia grave, y en general los requisitos son bastante razonables. No obstante, me sorprende que a nivel de CPU no haya cambios frente a los requisitos mínimos. Esto podría indicar que el juego tiene una baja dependencia de dicho componente, y que se conforma con un chip Zen 2 con 4 núcleos y 8 hilos.

Con esta configuración deberíamos poder jugar en 1080p con calidad alta o muy alta y a 60 FPS.

No os preocupéis por el tema de la actualización AGESA V2 1.2.0.7. Esta actualización de BIOS fue lanzada en junio de 2022 para solucionar un problema que hacía que los procesadores Ryzen dieran tirones en Windows 11 utilizando fTPM, una tecnología que es una alternativa al chip TPM 2.0, así que lo más probable es que casi todos la tengáis ya instalada. Si no es así no pasa nada, solo tenéis que actualizar la BIOS a una nueva versión.