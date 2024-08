Fecha de presentación del iPhone 16, versiones y posible precio

La presentación del iPhone 16 tendrá lugar el 10 de septiembre, así de clara es una nueva información que se ha filtrado. No está confirmada, pero es creíble y encaja con los rumores anteriores que decían que Apple iba a presentar su nueva familia de smartphones entre la primera y la segunda semana de septiembre.

Cuando hablamos de productos Apple presentación y lanzamiento suelen producirse en dos fechas diferentes, y no creo que el iPhone 16 vaya a ser la excepción a esta regla general. Si se confirma la presentación para el 10 de septiembre el lanzamiento debería tener lugar entre una y dos semanas después.

En la presentación Apple abrirá, como de costumbre, un periodo de precompras, y durante este periodo permitirá realizar reservas de sus nuevos terminales. Esta fase no suele venir acompañada de ningún tipo de descuento o ventaja, es simplemente una opción que da la compañía de la manzana para los fans más acérrimos que quieran ser los primeros en tener el nuevo iPhone.

Otras fuentes han dicho que Apple podría esperar a la semana del 16 de septiembre para presentar el iPhone 16. En este caso su lanzamiento se iría a finales de dicho mes o a principios de octubre, dependiendo del día escogido por Apple y del tiempo de espera entre presentación y lanzamiento, que como os dije suele ser de entre una y dos semanas.

Y también las diferentes versiones que lanzará Apple, aunque en este sentido no espero que se produzca ninguna novedad frente a la generación actual. Estoy seguro de que veremos el iPhone 16 estándar, la versión Plus con pantalla más grande, el modelo Pro y la versión Pro Max.

El modelo más barato será el iPhone 16, que costará lo mismo o será, en el peor de los casos, un poco más caro que el modelo actual. Con esto en mente, yo apostaría por entre 959 y 999 euros como precio de lanzamiento, mientras que la versión Plus debería rondar los 1.109-1.199 euros.

La versión Pro será más cara que las anteriores, como es lógico, y a cambio ofrecerá mayor potencia, mejores cámaras y un acabado en titanio. Su precio de lanzamiento será de entre 1.219 euros y 1.299 euros. El modelo Pro Max costará entre 1.469 y 1.549 euros.

Todos los precios que os he dado son una estimación que parte de toda la información que tenemos hasta el momento, y de las opiniones de varios analistas que tienen bastantes conocimientos en la materia, y que por tanto son fiables.

According to what I was told by a source who asked to remain anonymous, the new Apple event where the iPhone 16 will be presented, will be held on September 10 2024.

This should be the cover of the invitation pic.twitter.com/7jGoafHaOU

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) August 19, 2024