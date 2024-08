Adiós a los cuatro núcleos, los Intel Core Ultra 3 tendrán 8 núcleos

Los procesadores Intel Core Ultra 3 formarán la gama básica dentro de la familia Intel Arrow Lake-S, pero no serán presentados el 10 de octubre porque no tendrán una versión K, solo estarán disponibles en versiones no K y F. Puede que este sea el motivo por el que hasta ahora teníamos tan poca información sobre ellos.

Gracias a un nuevo rumor sabemos que Intel podría sorprendernos con un cambio muy importante en los nuevos Core Ultra 3, y es que por primera vez estos procesadores, que suceden a los Core i3, tendrán una configuración de ocho núcleos y ocho hilos.

Los Intel Core i3 llegaron al mercado con una configuración de dos núcleos y cuatro hilos. Con la llegada de los Core Gen 8 saltaron a los cuatro núcleos y cuatro hilos, y el lanzamiento de los Core Gen 10 supuso el salto a una configuración de cuatro núcleos y ocho hilos.

Esos procesadores siempre han utilizado la misma arquitectura que sus hermanos mayores, y con los Intel Core Ultra 3 se mantendrá esa misma estrategia, aunque esta generación utilizará el diseño híbrido que Intel introdujo con los Core Ultra de primera generación, más conocidos como Meteor Lake.

Intel Core Ultra 3: cuatro núcleos P y cuatro núcleos E

Este será el diseño que adoptará Intel para conseguir esa configuración de 8 núcleos. Estos nuevos procesadores estarán divididos en un bloque de cuatro núcleos P basados en la arquitectura Lion Cove y tendrán otros cuatro núcleos E basados en la arquitectura Skymont.

Como os dije en su momento cuando profundicé sobre ambas arquitecturas en el especial dedicado a Intel Lunar Lake, Lion Cove va a mejorar hasta en un 18% el IPC frente a Raptor Cove, pero la mejora más grande de esta generación está en los núcleos E, que llegan casi a igualar el IPC de Raptor Cove.

Esto es importante, porque quiere decir que aunque los Intel Core Ultra 3 van a tener esa división de núcleos P y núcleos E en realidad van a mejorar mucho en rendimiento y capacidad multihilo frente a la generación anterior. Para que tengáis un poco más claro lo que esto representa os doy algo más de contexto, y es que un Intel Core Ultra 3 con 8 núcleos podría acabar ofreciendo un rendimiento parecido al del Intel Core i5-13400.

El lanzamiento de estos nuevos procesadores se producirá junto al resto de la familia Arrow Lake-S serie no K, lo que nos lleva directamente al primer trimestre de 2025. Vendrán acompañados también de las nuevas placas base LGA-1851 con chipsets H870, B860 y H810, que serán mucho más económicos y estarán orientados a la gama media y gama baja.

Imágenes generadas con IA.