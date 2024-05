Intel Arrow Lake-S filtrados, tres gamas y cuatro configuraciones distintas

Los procesadores Intel Arrow Lake-S llegarán al mercado entre el tercer y el cuarto trimestre de este año, y serán los sucesores de los Intel Raptor Lake Refresh, una generación que estuvo abanderada por el Intel Core i9-14900K y que como recordarán nuestros lectores habituales fue una actualización menor sin cambios a nivel de arquitectura ni de proceso de fabricación.

Intel Arrow Lake-S estará una generación por delante de los procesadores Intel Raptor Lake Refresh, pero a nivel de arquitectura y de diseño las diferencias entre ambos serán enormes. La nueva generación de procesadores de Intel utilizará el diseño multi-tile que ya vimos en Meteor Lake, y su bloque CPU estará fabricado en el nodo Intel 20A, que supone un avance gigantesco frente al nodo Intel 7 presente en Raptor Lake Refresh.

El nodo Intel 20A utiliza litografía ultravioleta extrema de segunda generación, emplea transistores Gate All-Around y adopta además la tecnología Backside Power Delivery. A esto debemos unir, además, el salto a dos nuevas arquitecturas, Lion Cove en los núcleos de alto rendimiento y Skymont en los núcleos de alta eficiencia. Haciendo una valoración conjunta queda claro por qué he dicho que Intel Arrow Lake-S lo tiene todo para convertirse en uno de los mayores saltos generacionales de la historia de Intel.

Intel Arrow Lake-S tendrá cuatro configuraciones distintas

Los primeros detalles que tuvimos la oportunidad de conocer sobre esta nueva generación de procesadores apuntaban a un cambio de socket, y también al mantenimiento de una configuración tope de gama de hasta 8 núcleos P y 16 núcleos E. Los primeros utilizarán la arquitectura Lion Cove y los segundos la arquitectura Skymont.

Las últimas informaciones mantienen esas claves, y además nos dejan nuevos detalles sobre las series, gamas y configuraciones que podemos esperar. Intel Arrow Lake-S mantendrá la división en cuatro series diferentes:

Intel Core Ultra 200 serie K con multiplicador desbloqueado.

Intel Core Ultra 200 serie no K con multiplicador bloqueado.

Intel Core Ultra 200 serie F con GPU integrada deshabilitada.

Intel Core Ultra 200 serie T con un consumo reducido y menores frecuencias de trabajo.

Esas cuatro series se dividirán a su vez en tres gamas, los Core Ultra 9, Core Ultra 7 y Core Ultra 5, que tendrán cuatro configuraciones diferentes:

Intel Core Ultra 9 y Core Ultra 7 275: 8 núcleos P y 16 núcleos E.

Intel Core Ultra 7 265 y Core Ultra 5 255: 8 núcleos P y 12 núcleos E.

Intel Core ultra 5 245: 6 núcleos P y 8 núcleos E.

Intel Core Ultra 5 240: 6 núcleos P y 4 núcleos E.

No está confirmado, pero todas las informaciones que aparecen no hacen más que asegurar que Intel abandonará la tecnología HyperThreading en esta nueva generación de procesadores. Todos estos procesadores necesitarán una placa base nueva con el socket LGA-1851 y el chipset serie 800, lo que significa que las placas base actuales no podrán actualizar a esa nueva generación.