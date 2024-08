Indiana Jones and the Great Circle ya tiene fecha

En general desde que fue anunciado, pero especialmente desde que vimos Indiana Jones and the Great Circle en su primer tráiler, somos legión los que esperamos con verdadera ansia su llegada al mercado por muchas razones. La primera es, claro, lo que nos mostró dicho tráiler, y es que ya nos dejó bastante claro el nivel de exigencia que se ha marcado MachineGames para este retorno de uno de los personajes más icónicos del cine de los ochenta y de los noventa al mundo del videojuego.

Otra razón la encontramos, precisamente, en lo que mencionaba al final del párrafo anterior, y es que Indiana Jones es un recuerdo grabado a fuego en nuestra memoria, un atípico héroe que lo mismo lidiaba contra hordas nazis que acababa discutiendo con su padre. A lo largo de las tres entregas que constituyen el núcleo histórico de la saga, George Lucas y Steven Spielberg supieron modelar, en la piel de Harrison Ford, a un personaje que dispara nuestros niveles de nostalgia por encima de cualquier nivel que se pueda considerar saludable.

Hace unas semanas, Xbox adelantó parte de sus próximos lanzamientos y, entre ellos, se encontraba Indiana Jones and the Great Circle, con fecha pendiente de anunciar pero programado para algún momento de 2024. Esto, aunque el tráiler ya mostraba un desarrollo bastante avanzado, nos hizo preocuparnos un poco por si finalmente se cumpliría el anuncio inicial de que se lanzaría este año o si, por el contrario, y más teniendo en cuenta que hablamos de un título desarrollado por MachineGames pero que cuenta con Todd Howard como productor, finalmente se produciría algún retraso.

Así hemos estado desde entonces, pero finalmente la incógnita se ha despejado y, además, con muy buenas noticias ya que, según leemos en IGN, Indiana Jones and the Great Circle llegará a PC y Xbox Series el 9 de diciembre de 2023. Los usuarios de PlayStation 5 tendrán que esperar algunos meses más, pues el lanzamiento de la versión para la consola de Sony está previsto para la primavera de 2025. Este anuncio se ha hecho oficial durante la Gamescom 2024.

Entre los rumores y filtraciones que venían a confirmar su lanzamiento este mismo año, los más extendidos señalaban a diciembre como el mes de lanzamiento de Indiana Jones and the Great Circle, algo que finalmente se ha confirmado, pues ya parece poco probable que se produzca el anuncio de un retraso más adelante. Ojo, eso sí, que he dicho poco probable, pero no imposible, así que lo mejor será que nos ilusionemos, pero de momento solo moderadamente.