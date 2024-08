Apple deberá «transformar» el iPhone en un Android

Una de las ventajas, y desventajas, que tiene un iPhone es ese jardín vallado llamado iOS. En él, el usuario disfruta de una mayor seguridad y de un grado de optimización más elevado, pero se encuentra también con los clásicos problemas de un ecosistema cerrado, y con las limitaciones que este conlleva.

Europa se ha mostrado cada vez más reacia al férreo control que tiene Apple sobre iOS, y a ese enfoque de jaula de oro que, sin embargo, nunca ha sido un problema para los usuarios del iPhone. De hecho, buena parte de los que compran este smartphone lo hacen precisamente porque realmente quieren estar en ese jardín vallado.

Yo soy uno de esos usuarios. Me gusta la comodidad, la seguridad y la simplicidad que me ofrece iOS. En su momento tuve varios terminales basados en Android, y me encantaba dedicar una parte importante de mi tiempo libre a cacharrear con ellos, pero ya no dispongo de ese tiempo ni tengo las mismas ganas de trastear con un smartphone.

Europa quiere abrir el jardín vallado del iPhone

Y tiene claro cómo hacerlo. La Ley de Mercados Digitales, conocida como DMA, ha sido una de las nuevas legislaciones más importantes dentro de la Unión Europea para los gigantes tecnológicos, y Apple ha sido una de las que más afectada se ha visto por ella.

El proceso de adaptación a esta ley implica cambios tan importantes, e impensables, como permitir la descarga directa de aplicaciones en iOS desde páginas webs de desarrolladores. Con esto se abre ese jardín vallado, pero Europa quiere ir más allá y espera que Apple haga otros cambios de especial importancia.

La DMA de la Unión Europea obliga a Apple a hacer más cambios en iOS que afectarán también a iPadOs, y que por tanto se extenderán al iPhone y al iPad. La compañía de la manzana ha compartido un comunicado en su web oficial, donde dice que a finales de este año introducirán los siguientes cambios:

Modificaciones en la pantalla de selección de navegador y de aplicaciones por defecto.

Posibilidad de eliminar las aplicaciones por defecto que vienen con iOS, algo que ahora mismo es imposible, y que hasta hace nada habría sido impensable.

Si queremos, podremos eliminar las aplicaciones de la App Store, Mensajes, Fotos, Cámara y Safari.

Los desarrolladores de navegadores ofrecidos en la pantalla de selección tendrán ahora más información sobre cómo se muestra a los usuarios, y podrán acceder a más datos sobre el éxito que su navegador tiene en la pantalla de selección.

Los usuarios de iOS 18 y de iPadOS 18 también tendrán acceso a una nueva sección de Aplicaciones por Defecto en Ajustes, y en futuras actualizaciones se incluirán nuevos ajustes por defecto para cosas tan importantes como el marcado de números de teléfono, el envío de mensajes, la traducción de texto, la navegación, la gestión de contraseñas y de teclados y los filtros de llamadas no deseadas.

Todos estos cambios solo se aplicarán a los usuarios del iPhone en Europa.