PS5 y Xbox Series X y el modo a 40 FPS, qué es y por qué apenas se utiliza

PS5 y Xbox Series X se presentaron como dos consolas que iban a ser capaces de mover juegos en 4K y a 60 FPS, pero al final no ha sido así. Ambas pueden llegar a ese nivel en juegos de transición generacional, es decir, en aquellos que han sido desarrollados también para funcionar en PS4 y Xbox One, pero tienen serios problemas con juegos más exigentes.

Esa es precisamente una de las mentiras más importantes que todavía se mantienen alrededor de ambas consolas, que son capaces de mover todos sus juegos en resolución 4K (2160p). En realidad esta resolución les queda muy grande con cualquier motor gráfico actual, y la verdad es que se ven obligadas a tirar de reescalado y de resoluciones bastante bajas para conseguir un rendimiento aceptable.

Podría poneros muchos ejemplos, pero basta con mirar el rendimiento de cualquier juego actual y el uso de diferentes modos de rendimiento para darse cuenta de la realidad que viven ambas consolas. Y es que si hablamos de mover juegos a 60 FPS incluso la resolución 1080p les queda grande.

Por eso los juegos desarrollados con motores gráficos actuales, como el Unreal Engine 5, utilizan como mínimo dos modos:

Modo rendimiento , que suele reducir la resolución de renderizado por a menos de 864p o incluso a niveles inferiores y luego reescala a 2160p para poder ofrecer 60 fotogramas por segundo.

, que suele reducir la resolución de renderizado por a menos de 864p o incluso a niveles inferiores y luego reescala a 2160p para poder ofrecer 60 fotogramas por segundo. Modo calidad, que suele partir de resoluciones entre 1080py 1296p para reescalar a 2160p, manteniendo una tasa de 30 fotogramas por segundo.

El modo a 40 FPS es una opción intermedia muy interesante en PS5 y Xbox Series X

Y sin embargo es un modo que no se está utilizando demasiado en juegos. Esto tiene una explicación, y es que el modo a 40 FPS necesita de una pantalla con una tasa de refresco de 120 Hz para funcionar correctamente. Este es el problema, y es que no todo el mundo tiene una televisión con una tasa de refresco tan alta, y por eso muchos desarrolladores no están dispuestos a hacer el esfuerzo extra que representa introducir dicho modo.

El modo a 40 FPS permite un mejor equilibrio entre resolución y rendimiento, ya que evitar reducir la resolución al nivel tan bajo que siempre nos solemos encontrar en el modo rendimiento, y al mismo tiempo consigue una mejora de fluidez más importante de lo que podría parecer a simple vista.

Yo ya he hecho la prueba con varios juegos, y pasar de 30 FPS a 40 FPS supone un cambio notable en términos de fluidez que marca una diferencia importante, sobre todo en juegos de acción rápida y en aquellos donde la velocidad de reacción es fundamental. Obviamente la experiencia no es tan buena como la que tendríamos jugando a 60 FPS, pero curiosamente está más cerca de esta experiencia que de la que conseguimos con 30 FPS.

Estoy convencido de que conforme avance la adopción de televisores y pantallas con tasas de refresco de 120 Hz este modo se irá haciendo cada vez más popular, pero ahora mismo los desarrolladores siguen teniendo como punto de partida las pantallas clásicas con tasas de refresco de 60 Hz, y por eso los modos de 30 FPS y 60 FPS siguen siendo los dominantes.