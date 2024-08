Este es el diseño de PS5 Pro, ¿sin unidad óptica?

Se ha filtrado un boceto con el que será, en teoría, el diseño final de PS5 Pro. A grandes rasgos es muy parecida a PS5 Slim, pero presenta algunas diferencias que permitirán diferenciar a simple vista ambos modelos.

Una de las diferencias de diseño más claras está en las tapas laterales. PS5 Pro tiene tres líneas que generan un efecto distintivo, mientras que PS5 Slim solo tiene una línea. Otra diferencia que salta a la vista es el mayor grosor de la nueva consola de Sony.

Como el boceto está en blanco y negro no podemos decir nada sobre los colores que utilizará Sony en el chasis de PS5 Pro, pero creo que es muy probable que vuelva a apostar por el blanco en las tapas laterales y el negro en el chasis.

Me llama mucho la atención una cosa, y es que en el boceto no veo ni rastro de la unidad óptica. Puede que esta venga integrada en el lateral que no es visible, pero tendría que haber quedado muy compactada para pasar tan desapercibida.

PS5 Pro podría venir sin unidad óptica

Esta es la teoría que tiene la fuente que ha filtrado este boceto. Dice que cabe la posibilidad de que Sony decida lanzar PS5 Pro sin unidad óptica para reducir el precio de venta, y que al final sea el usuario el que decida si quiere comprar dicha unidad aparte o utilizar la consola como un modelo totalmente digital.

Tiene sentido, especialmente porque todo parece indicar que el precio de esta consola va a ser muy alto, y prescindir de la unidad óptica podría ayudar a reducirlo en unos 100 euros, aproximadamente. Con todo, esta es solo una teoría y no está confirmada, así que tenedlo en cuenta.

El resto de las especificaciones de PS5 ya las conocemos. Esta consola podría venir equipada con una CPU Zen 2 de ocho núcleos a 3,85 GHz, 16 GB de memoria GDDR6 unificada a 18 Gbps, GPU Radeon RDNA 4 con 3.840 shaders y SSD de alto rendimiento de 2 TB.

La presentación de PS5 Pro tendrá lugar en la primera mitad de septiembre, según esta nueva información, es decir, antes de lo que teníamos previsto, ya que nosotros creíamos que dicha presentación se iba a producir a finales de septiembre para aprovechar el escenario del Tokyo Game Show.

Esto no quiere decir que fecha de presentación y fecha de lanzamiento vayan a coincidir. Puede que Sony presente dicha consola a mediados de septiembre, pero que esta no esté disponible hasta el mes de octubre.