Microsoft Edge dará más control sobre el uso de memoria RAM

Los navegadores web en general, y Microsoft Edge no es una excepción, tienen un problema con el consumo de memoria RAM, un problema serio. Y sí, por si lo has pensado, es cierto que la medalla de oro en este sentido, al menos en lo referido a la opinión pública, es que esto ocurre principalmente con Google Chrome. La experiencia nos ha demostrado, sin embargo, que no solo el más usado de los navegadores tiene este problema, muy al contrario, es un mal bastante generalizado.

Ahora bien, antes de empezar a cargar tinta contra estas aplicaciones, también es de justicia reconocer que no solo es responsabilidad de sus creadores. Por una parte, debemos tener en cuenta que las páginas web, y aún más los servicios, son cada día más exigentes en lo referido a la cantidad de memoria necesaria para mostrarse y funcionar correctamente. Es cierto que los navegadores pueden introducir mejoras que reduzcan este impacto, pero su capacidad en este sentido es limitada.

Por otra parte, tampoco debemos perder de vista el comportamiento más habitual de muchos usuarios, y sí, hablo de abrir pestañas y más pestañas, y dejarlas abiertas para (quizá, solo quizá) revisar su contenido en algún momento posterior. Por razones que no vienen al caso, acabo de comprobarlo y tengo abiertas cuatro ventanas del navegador, que suman un total de 43 pestañas. La parte buena es que he aprovechado para cerrar unas cuantas, pero la mala es que este hábito es (y no solo en mi caso) bastante menos común que el de abrirlas.

Los de Redmond están decididos, no obstante, a lograr desligarse de esta imagen, la del navegador acaparador de memoria y, como podemos leer en WindowsLatest, Microsoft está probando un ajuste más agresivo del consumo de RAM por parte de Microsoft Edge. Para ser más exactos, nos encontramos frente a una modificación de una función anterior en este sentido, y que actualmente se encuentra en Edge Canary, es decir, en la versión en desarrollo del navegador para aquellos usuarios que deseen probarla.

Esta función consiste en un menú desplegable en el que podremos escoger, de las cinco opciones disponibles, cuál queremos que se aplique a Microsoft Edge. Como ya has podido ver en la imagen, son las siguientes:

Sin límite (16 gigabytes)

Mínimo (8 gigabytes)

Moderado (6 gigabytes)

Agresivo (4 gigabytes)

Muy agresivo (2 gigabytes)

Son, principalmente, dos los aspectos que llaman la atención de esta lista. Por una parte, resulta curioso que el modo «Sin límite» sí que se limite, en realidad, a 16 gigabytes. Es cierto, sí, que hablamos de una cantidad enorme, pero no deja de estar limitada. Ahora bien, lo más destacable es el modo «Muy agresivo», pues cuesta imaginar un navegador, hoy en día y con los hábitos de uso comunes, que sea capaz de apañarse con solo dos gigabytes.