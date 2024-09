Windows 11 utilizará IA para mejorar las funciones de búsqueda

La función de búsqueda de Windows 11 funciona bastante bien cuando necesitamos encontrar aplicaciones básicas del sistema. También suele mostrar resultados precisos cuando necesitamos acceder a partes específicas del sistema operativo para realizar ajustes o configuraciones concretas, pero si nos salimos de estos dos casos de uso su funcionamiento deja mucho que desear.

Han pasado muchos años desde que Microsoft introdujo la función de búsqueda en Windows, y la verdad es que las mejoras que ha ido recibiendo han sido mínimas. Esto podría cambiar con futuras actualizaciones que recibirá Windows 11, ya que un investigador especializado en Windows ha encontrado referencias a una novedad muy interesante en la build 27695.

Dichas referencias indican que Microsoft podría utilizar inteligencia artificial para mejorar la función de búsqueda de Windows 11, y que esta contará con aceleración por hardware en PCs compatibles con Copilot+. Esto quiere decir que para funcionar necesitará de una NPU con una potencia mínima de 40 TOPs, y que esta nueva función no llegará a equipos que carezcan de dicho componente.

Antes de nada una aclaración, no estoy hablando de Recuerdos, sino de la búsqueda tradicional de Windows 11 que podemos encontrar en la barra de tareas, y que podemos iniciar la instante pulsando el botón de Windows en el teclado y empezando a escribir.

La nueva función de búsqueda utilizará inteligencia artificial y LLMs para conseguir una interacción basada en el lenguaje natural a la hora de realizar cualquier búsqueda. Para simplificar su uso esta función estará totalmente automatizada, esto es algo que queda claro en su descripción, que dice que al aceptar damos permiso para que descargue los modelos necesarios.

Con esta nueva búsqueda mejorada y potenciada por IA podremos realizar búsquedas mucho más precisas y avanzadas. Por ejemplo, podremos buscar palabras específicas en documentos y archivos que tengamos guardados en el equipo, buscar proyectos por nombre, e incluso buscar contenidos relevantes en vídeos y archivos de sonido que estén relacionados con nuestra búsqueda.

Os pongo un ejemplo. Imagina que tienes guardadas varias repeticiones de partidas multijugador de tu juego favorito y quieres ver una en concreto, pero no recuerdas exactamente cuál es. Con esta función de búsqueda avanzada podrías dar datos sueltos para buscarla, y esta se encargaría de encontrarla.

Es una característica muy interesante, y su aplicación a Windows 11 sería todo un acierto por parte de Microsoft, aunque en sí no es nada nuevo, ya pude experimentar con algo muy parecido en NVIDIA ChatRTX, un LLM que se ejecuta en local y que también permite buscar e indexar contenido específico en vídeos, y hacer resúmenes de estos.

These changes may already exist in other branches but in 27695…

«Intelligent media search» references have been added

Intelligent media search available

Search by spoken words in your indexed video or audio files. By clicking ‘I agree,’ you consent to scanning the media files…

— Xeno (@XenoPanther) August 30, 2024