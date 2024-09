PS6 y Xbox Next serán un enorme salto generacional, gracias a la IA

Todavía faltan unos años para el lanzamiento de PS6 y Xbox Next, dos consolas de próxima generación que sucederán a PS5 y Xbox Series X, y que podrían llegar en fechas diferentes. He visto varios rumores que dicen que PS6 no llegará al mercado antes de 2028, y que Xbox Next podría adelantarse y ser presentada entre 2026 y 2027.

Sony y Microsoft todavía no han dicho nada oficial al respecto, así que esos rumores son solo eso, rumores. No obstante, la información tiene sentido, porque PS5 ha arrollado a Xbox Series X y Series S en ventas, y esto podría llevar al gigante de Redmond a acelerar sus planes con la próxima generación de consolas en un intento de adelantarse a Sony tener una ventaja temporal.

Ya os he adelantado cómo podría ser PS6, y también compartí con vosotros un especial muy interesante perfilando cómo podría ser una Xbox Next con CPU Intel y GPU NVIDIA, pero según Digital Foundry la verdadera revolución en las consolas de próxima generación vendría dada por la IA y el aprendizaje profundo.

PS6 y Xbox Next podrían ser máquinas 4K y 60 FPS de verdad

Si miramos los valores de rendimiento y resolución que han conseguido PS5 y Xbox Series X nos daremos cuenta de algo tan sencillo como importante, que ninguna de ellas ha sido capaz de cumplir con los objetivos y las promesas que lanzaron Sony y Microsoft. La meta de mover juegos en resolución 4K a 60 fotogramas por segundo ha sido un imposible.

Puede que esta realidad mejore con PS5 Pro, pero según Digital Foundry el verdadero salto generacional que hará posible cumplir con ese objetivo estará en PS6 y Xbox Next, y vendrá profundamente vinculado al uso de inteligencia artificial y aprendizaje profundo. Estas tecnologías reducirán la carga gráfica y permitirán mejorar tanto el rendimiento como la calidad de imagen.

Ya hemos visto de qué es capaz la IA y el aprendizaje profundo en el mundo del PC con las tecnologías que integra NVIDIA DLSS, que incluyen un reescalado inteligente, generación de fotogramas acelerada y mejorada por IA y un reductor de ruido potenciado también por inteligencia artificial.

Las consolas de próxima generación seguirán este enfoque que hemos visto en PC, y utilizarán IA aplicada a una mayor cantidad de aspectos gráficos para mejorar su potencial. No me refiero solo a reescalado inteligente, algo que ya veremos con PSSR en PS5 Pro, sino también a una nueva modalidad de generación de fotogramas por IA para consolas, y también a la aplicación de IA en otros elementos, como por ejemplo las texturas y la geometría en juegos.



Imágenes generadas con IA.