Qualcomm presentará oficialmente en el IFA 2024 los Snapdragon X Plus de 8 núcleos, los nuevos chips con los que pretende apuntalar la gama de entrada de la plataforma PC Copilot Plus. Estas soluciones de procesamiento permitirán bajar el precio de la misma, pero a costa del rendimiento según sugieren los benchmark previos.

Ya sabes que Microsoft y Qualcomm están intentado impulsar de nuevo la plataforma Windows sobre ARM para contrarrestar el éxito de los Mac de Apple. Microsoft estrenará Surface específicos y todos sus socios de hardware harán lo propio con variantes de sus líneas de portátiles. Ya te ofrecimos un completo análisis de uno de los primeros en llegar al mercado, el ASUS Vivobook S 15 y, bueno, lo esperable: correcto para ofimática, corto para lo demás y terrible en juegos.

Snapdragon X Plus de 8 núcleos

Parece que la historia se va a repetir y es lógico teniendo en cuenta que los nuevos chips están destinados a la gama de entrada de esta plataforma. Los resultados de los benchmarks no son buenos. En Cinebench 2024, el nuevo chip obtuvo 102 puntos en la prueba de un solo núcleo, un cinco por ciento menos que los 107 puntos obtenidos por el Snapdragon X Plus de 10 núcleos. En el benchmark multinúcleo, solo logró 649 puntos, un 20 por ciento menos que los 809 puntos obtenidos por su homólogo más potente. Las puntuaciones en Blender y Geekbench fueron también bastante bajas.

Y peor aún en las pruebas específicas de GPU. En el 3DMark Time Spy, la GPU Adreno X1-45 se quedó en la mitad de lo ofrecido por el Snapdragon X Elite. En el 3DMark Steel Nomad, la GPU obtuvo 1159 puntos con solo 8,6 FPS, aproximadamente un 40 por ciento menos que el X Elite. En juegos reales como el Shadow of the Tomb Raider que fue publicado hace seis años, los resultados fueron decepcionantes: promedios de 18 FPS a 1080p y en la calidad más baja.

Queda claro que este grupo de producto, limitado por la emulación, no está dedicado a juegos ni a tareas que requieran gran potencia gráfica o de proceso. Para ser justos, hay que decir que tampoco lo pretende y que le queda mucho camino por recorrer. En todo caso y como opinión muy personal, de momento me resulta imposible recomendar esta plataforma frente a la oferta de Intel o AMD, y no digamos nada si montan gráficas dedicadas. Veremos en el futuro.

Los nuevos Snapdragon X Plus de 8 núcleos sí permitirán rebajar el precio de las computadoras. Un precio que hasta ahora ha sido bastante elevado. Modelos de Lenovo filtrados, tanto portátiles como convertibles, hablan de un precio de venta entre 800 y 900 euros. Los descubriremos en la feria alemana IFA.