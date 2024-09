GeForce RTX 5080, más potente que la GeForce RTX 4090 y con menor consumo

Según los últimos rumores NVIDIA ha tenido que subir el consumo de las GeForce RTX 50, aunque de momento parece que solo hay dos modelos afectados, la GeForce RTX 5080 y la GeForce RTX 5090. La primera es uno de los modelos de nueva generación más interesante, porque podría conseguir un salto importante en rendimiento manteniendo una mejora notable en eficiencia.

En informaciones anteriores había visto que la GeForce RTX 5080 iba a tener un consumo parecido al de la GeForce RTX 4080, lo que significa que iba a rondar entre los 320 vatios y los 350 vatios. Ahora, las últimas informaciones dicen que esta tarjeta gráfica tendrá un consumo de 400 vatios. La diferencia no es muy abultada, ya que estamos hablando de 50 vatios más de lo previsto.

Hablar de consumo es importante, pero no sirve de nada si no lo ponemos en contexto con otro valor importante, el rendimiento. Ya os dije en su momento que la GeForce RTX 5080 podría tener una potencia aproximada de 90,11 TFLOPs en FP32, y que por tanto sería un poco más potente que una GeForce RTX 4090, cuya potencia es de 82,58 TFLOPs.

En esa dirección apuntan precisamente los rumores más recientes, que dicen que esta tarjeta gráfica será un 10% más potente que la GeForce RTX 4090. Este salto generacional sería ligeramente inferior al que se produjo con la GeForce RTX 4080, que de media era un 14% más potente que la GeForce RTX 3090 Ti en 4K.

Si esto se confirma, la GeForce RTX 5080 sería más potente que la GeForce RTX 4090 y consumiría 50 vatios menos, y rendiría un 35% más que la GeForce RTX 4080 consumiendo 80 vatios más. Estos números dejan claro que su relación rendimiento por vatio consumido no será tan mala como parece a simple vista, siempre y cuando se acaben confirmando.

En el caso de la GeForce RTX 5090 el aumento de consumo sería mucho más grande, ya que pasaría de los 450 vatios a los 600 vatios. Comparando con la GeForce RTX 4090 la diferencia de consumo sería de 150 vatios más, y la mejora de rendimiento sería de entre un 30% y un 40%.

Todas las informaciones que había visto, y las fuentes con las que pude hablar hace un tiempo, me dieron a entender que la presentación de las GeForce RTX 5080 y GeForce RTX 5090 tendría lugar a finales de este mismo año, y que su lanzamiento se produciría entre los meses de septiembre y octubre.

Sin embargo, durante las últimas semanas tengo la sensación de que esto no se va a cumplir, y de que NVIDIA podría haber retrasado el lanzamiento de las GeForce RTX 50 al primer trimestre de 2025. Los rumores más recientes también parecen apuntar en esa dirección, así que tendremos que esperar a ver qué ocurre, porque ahora mismo no me atrevo a dar nada por seguro.

Con respecto al precio de ambas tarjetas gráficas estoy convencido de que costarán lo mismo o un poco más que las GeForce RTX 4080 y GeForce RTX 4090 en el momento de su lanzamiento. Esto dependerá también de lo que haga AMD, y de la competencia real que tenga NVIDIA por parte de esta y de Intel.

