Cómo eliminar virus difíciles en Windows 10 y Windows 11

Las infecciones por malware siguen siendo un problema importante, sobre todo en los sistemas operativos más populares, porque son los que más sufren de este tipo de amenazas. Eliminar virus resistentes puede acabar siendo bastante complicado en Windows, ¿pero sabías que Microsoft Defender Antivirus tiene una herramienta muy útil que puede ayudarte?

Microsoft Defender Antivirus es una solución de seguridad que viene incluida de manera totalmente gratuita con Windows 10 y Windows 11, y puede ayudarnos a eliminar muchos tipos de virus, incluso algunos considerados como muy peligrosos. Es bastante efectivo y funciona tan bien que, salvo que seamos unos auténticos «cafres» utilizando nuestro PC no necesitaremos comprar un antivirus de terceros.

Si has cometido algún error o has hecho un uso inadecuado de tu PC y te has infectado con un virus muy duro que no consigues eliminar tranquilo, te voy a explicar cómo puedes librarte de él utilizando esa solución de seguridad integrada en Windows 10 y Windows 11. Sigue todos los pasos que verás a continuación en el orden indicado para que funcione correctamente.

Cómo eliminar virus en Windows cuando un análisis normal no funciona

Si ya has realizado un análisis normal utilizando Microsoft Defender Antivirus y este no ha funcionado entra en dicha aplicación, haz clic en «Protección antivirus y contra amenazas», y en la parte central haz clic en «opciones de examen», como puedes ver la imagen adjunta. Una vez dentro, verás cuatro opciones distintas:

Examen rápido, que es la que probablemente habrás utilizado en el primer análisis que no funcionó. Examen completo, que hace un análisis más profundo y puede tardar hasta una hora. Examen personalizado, que te permite elegir qué archivos y ubicaciones quieres que se analicen. Antivirus de Microsoft Defender (sin conexión), que hace un análisis offline y es el que está recomendado para hacer frente a los virus más difíciles de eliminar.

Pues bien, debes elegir la opción cuatro, el análisis sin conexión. Deja que el equipo trabaje, verás que el sistema se reiniciará y que cargará el «Windows Recovery Environment», que es el entorno de recuperación de Windows. Tranquilo, porque no tendrás que hacer nada, el análisis continuará de manera automatizada y durante el mismo se intentará eliminar todos los virus «duros de roer» que se encuentren.

Este proceso suele durar entre 10 y 15 minutos, y una vez que termine tu equipo se reiniciará de manera automática y te llevará directamente a Windows 10 o Windows 11 para que puedas seguir utilizando tu PC con total normalidad.

Para ver los resultados del examen solo tienes que volver a entrar en «Protección antivirus y contra amenazas» y hacer clic en «Historial de protección». Si no te aparece nada es porque este análisis no encontró ninguna amenaza durante el examen.

Imagen de portada generada con IA.