Microsoft Defender es la solución de seguridad integrada que el gigante del software ofrece gratuitamente con Windows. Los últimos datos de la firma de análisis AV-TEST confirman que ha logrado las prestaciones suficientes para que el usuario de a pie no tenga la necesidad de comprar software de terceros. Y hablamos de consumo, porque empresas y profesionales sí tendrán que usar otras soluciones más completas.

Las amenazas de ciberseguridad son una constante, usan todo tipo de técnicas y cada vez son más avanzadas, con virus, gusanos, troyanos y todo tipo de malware acumulándose semana a semana tratando de infectar ordenadores y redes. En un sistema operativo como Windows, el más usado y por ello el más atacado, es probable que hasta el usuario más prudente en el uso de su equipo tenga que lidiar con algún tipo de infección.

Y de ahí la necesidad de usar algún tipo de software que nos ayude en la tarea. Hace tiempo que Microsoft ofrece antivirus para sus sistemas operativos. Y recordamos aquel «Security Essentials» que llegó instalado para Windows 7. Desde ahí la solución integrada de Microsoft ha ido cambiando de nombre, pero lo más importante es que ha mejorado muchísimo y se ha puesto al día con los mejores antivirus gratuitos.

AV-Test es un instituto alemán especializado en pruebas de soluciones de seguridad y va publicando resultados cada cierto tiempo. Es de los pocos de su tipo que realiza pruebas continuadas sobre todos los sistemas y los que lo hemos seguido desde hace una década hemos comprobado que funciona de una manera bastante independiente. Hace unos años calificó a Windows Defender como «el peor antivirus» de los disponibles y no recomendó su uso.

The best Windows antivirus software for home users: https://t.co/e7yI71nlbn

During November and December 2021 we continuously evaluated 20 home user security products using their default settings… #antivirus #security #software #test #infosec pic.twitter.com/NKU2epzgAj

— AV-TEST GmbH (@avtestorg) January 31, 2022