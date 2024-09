¿Qué sabemos de GTA 6 hasta el momento? Mucho, en realidad

Decir que GTA 6 es uno de los juegos más esperados del año (bueno, del año en que se publique, que salvo sorpresas será 2025) es quedarse muy cortos. Decir que es de los juegos más esperados de la década, se aproxima un poco más, pero sigue siendo insuficiente. Tan solo si lo ampliamos a todo lo vivido en el siglo XXI, alcanzamos la dimensión adecuada para definir el interés y las expectativas que se han generado alrededor de la próxima entrega de la hiperexitosa saga de Rockstar Games.

Hasta el momento, la única publicación oficial de Rockstar sobre el juego ha sido el primer tráiler, que ya nos mostró un enorme salto en el apartado gráfico. Sin embargo, desde hace ya años se han ido produciendo filtraciones (la inmensa mayoría aún sin confirmar, claro), que nos han permitido ir haciéndonos una idea bastante concreta de lo que nos ofrecerá GTA 6. Y, como no podía ser de otra manera, cada una de esas informaciones ha servido para que lo esperemos aún con más ganas.

Ahora bien, ¿qué es lo que «sabemos» hasta ahora de GTA 6? Pues a fuerza de sumar todas esas informaciones no oficiales, casi habría material como para generar un completo dossier de presentación del mismo. Y si la idea de un documento de esas características te ha parecido algo interesante, la buena noticia es que no era un planteamiento hipotético, no, tal documento existe, se llama The GTA VI Document, se acaba de actualizar a su versión 1.5 y lo puedes encontrar en este enlace.

Creado por un equipo integrado por ocho personas, The GTA VI Document recopila todas las principales filtraciones sobre GTA 6, empezando por la filtración masiva de vídeos de una fase temprana de su desarrollo, que se produjo en septiembre de 2022. Y con ese punto de partida, y un profundo proceso de filtrado para intentar cribar todo aquel material sospechoso de ser falso, sus creadores han elaborado un documento de nada menos que 64 páginas, cuyo contenido parece, en general, bastante fiable. Estos son los puntos más destacables del mismo:

Protagonistas y Historia: confirma la presencia de dos protagonistas, Jason y Lucia, inspirados en Bonnie & Clyde. Se exploran sus antecedentes, relaciones con otros personajes y posibles habilidades especiales.

confirma la presencia de dos protagonistas, Jason y Lucia, inspirados en Bonnie & Clyde. Se exploran sus antecedentes, relaciones con otros personajes y posibles habilidades especiales. Jugabilidad: se detallan nuevas mecánicas como el sigilo, combate cuerpo a cuerpo mejorado, interacción con objetos y el sistema “Eagle Eye” similar al ya presente en Red Dead Redemption 2.

se detallan nuevas mecánicas como el sigilo, combate cuerpo a cuerpo mejorado, interacción con objetos y el sistema “Eagle Eye” similar al ya presente en Red Dead Redemption 2. Mundo Abierto: el documento describe un mapa extenso que abarca Vice City (basada en Miami) y Port Gellhorn (inspirada en Panama City), con áreas adicionales inspiradas en Georgia. Se mencionan negocios que puedes adquirir, actividades como el golf y el buceo, y una gran variedad de eventos aleatorios.

el documento describe un mapa extenso que abarca Vice City (basada en Miami) y Port Gellhorn (inspirada en Panama City), con áreas adicionales inspiradas en Georgia. Se mencionan negocios que puedes adquirir, actividades como el golf y el buceo, y una gran variedad de eventos aleatorios. Gráficos y Detalles: se destaca la mejora en la iluminación, las animaciones, el comportamiento de los NPC y la física, prometiendo un mundo más realista y dinámico.

se destaca la mejora en la iluminación, las animaciones, el comportamiento de los NPC y la física, prometiendo un mundo más realista y dinámico. Filtraciones y Desarrollo:se repasan las filtraciones de septiembre de 2022 y diciembre de 2023, incluyendo videos del juego en desarrollo y el código fuente de GTA V, el cual contiene referencias a GTA VI.

Así, como puedes comprobar, la foto de GTA 6 que tenemos en la actualidad ya es bastante completa. Lo que, eso sí, hace que la espera se nos vaya a hacer mucho más larga, y que debamos tener más cuidado que nunca con las expectativas.