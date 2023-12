Rockstar Games anuncia Grand Theft Auto VI y se ve espectacular

Rockstar Games ha anunciado el esperadísimo Grand Theft Auto VI, próxima entrega de la saga de acción en mundo abierto y una de las franquicias más populares y rentables de la historia de los videojuegos.

Sam Houser, fundador de Rockstar Games, tuvo que adelantar la presentación oficial de Grand Theft Auto VI una vez que el primer tráiler se filtró en TikTok y en X. Más allá de no poder impedir las filtraciones, mostró su entusiasmo por el juego: «GTA VI continua nuestros esfuerzos para superar los límites de lo posible en experiencias de mundo abierto altamente inmersivas y basadas en historias. Estamos encantados de poder compartir esta nueva visión con jugadores de todo el mundo”.

No es para menos. Teniendo en cuenta que solo la última entrega de la saga (GTA V) lleva vendidas 190 millones de unidades, puedes entender la importancia de este lanzamiento. Decir que el nuevo escenario de Grand Theft Auto VI será el estado de Leonida, que incluye las calles de Vice City y territorios más allá. Promete ser la iteración más amplia e inmersiva de la serie.

El desarrollador ha publicado el tráiler del juego y se ve increíble. Con música de los 80 (el ‘Love Is A Long Road’ de Tom Petty), el vídeo promocional dura 90 segundos y presenta a Lucia, la que será la primera protagonista femenina de GTA. A juzgar por la valla de alambre de púas, Lucía parece haberse encontrado ya con el lado equivocado de la ley, aunque no parece que haya sentado la cabeza ni que vaya a trabajar en un trabajo de oficina. Tampoco estará sola en su ola de crímenes, ya que se asociará con un compañero masculino para causar estragos en Vice City. Parece un dúo al estilo Bonnie y Clyde en una versión ficticia de Miami.

El tráiler de GTA 6 también incluye una toma de una abuela en camisón sosteniendo un martillo en cada mano. Probablemente no sea un personaje importante, pero ‘abuelita con martillo’ y en camisón ya nos adelanta la locura que puede ser el juego. También se ven playas, fiestas nocturnas con cantidad de neones y traseros espectaculares. Por supuesto, el tráiler muestra elementos familiares de la serie, incluyendo las pandillas, intensos tiroteos y persecuciones policiales.

El juego se ve fantástico, si bien conviene recordar que este tipo de vídeos no son siempre representativos de la jugabilidad real de los juegos y ya hemos visto en el pasado entregas lamentables después de tráilers extraordinarios. Rockstar Games (que este año cumple 25 años desde la creación del estudio) tiene entre manos una mina de oro. Esperemos que no falle. Te dejamos con el tráiler:

Grand Theft Auto VI no llegará hasta 2025

No hay buenas noticias en cuanto a la fecha de lanzamiento, porque tendremos que esperar y bastante, al menos hasta 2025. Tampoco nos gusta un pelo que solo se haya citado las plataformas PlayStation 5 y Xbox Series X|S y no los PCs. Esperemos que la versión para ordenadores personales se anuncie después y no se confirme la información que te adelantamos hace unos días y que hablaba de exclusividad para consolas durante un año.

Ya sucedió con GTA V, que se lanzó primero para consolas, pero sería terrible esperar hasta 2026 (como poco) para disfrutar de una producción de gran presupuesto que promete muchísimo y que a buen seguro jugaremos decenas de millones de seguidores. Grand Theft Auto VI será la octava entrega principal de la saga y la decimosexta entrega en general. Dicen que será la producción más cara de la historia.