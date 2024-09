Cuándo llegará GTA 6 a PC y qué podemos esperar

Justo ayer saltó el rumor de GTA 6 había sido retrasado, y que su lanzamiento en consolas no se produciría hasta mediados de 2026. Esta información solo es un rumor, como muchos otros que han ido apareciendo en los últimos meses en un intento de aprovechar el enorme tirón que tiene esta franquicia entre los jugadores de consolas y PC, así que no debemos darle mayor importancia de la que tiene ahora mismo.

La única realidad que se mantiene a día de hoy es la que nos ofreció el CEO de Take-Two, que es la publicadora de GTA 6. El ejecutivo dijo que este juego llegará a finales de 2025, concretamente entre los meses de septiembre, octubre y noviembre. Nos encontramos, por tanto, a poco más de un año de su lanzamiento, en el peor de los casos.

Con esto no quiero decir que no quepa la posibilidad de que este título acabe sufriendo un retraso, claro que es posible, y más en un juego de este calibre, porque Rockstar querrá asegurarse de pulir hasta el más mínimo detalle, y preferirá retrasarlo antes que lanzarlo con problemas o fallos, pero ahora mismo no hay nada oficial que indique que se ha retrasado, así que se mantiene finales de 2025 como fecha de lanzamiento.

GTA 6 llegará a PC más tarde, ¿pero cuándo?

No tenemos información oficial todavía, pero partiendo del precedente que vimos con GTA V lo más probable es que la versión para PC tarde entre 6 meses y 1 año en llegar. Esto quiere decir que si el lanzamiento de GTA 6 para consolas se produce en septiembre de 2025 la versión para PC podría llegar entre marzo y septiembre de 2026.

La versión de GTA V para PC solo tardó cinco meses en llegar después del lanzamiento de la versión para PS4 y Xbox One, así que como dije anteriormente ese baremo de fechas tiene mucho sentido. No obstante, tened en cuenta que todavía no hay nada oficial sobre la versión para PC, así que podría ocurrir cualquier cosa.

Lo único de lo que estoy totalmente seguro es de que GTA 6 llegará a PC tarde o temprano. Tenemos también otro precedente en un juego clave de Rockstar, Red Dead Redemption 2. Recordad que Rockstar no dijo nada al principio sobre una posible versión para PC, pero al final esta acabó llegando un año después de la versión para consolas.

GTA 6 será desarrollado sobre la base técnica de Xbox Series S, así que sus requisitos mínimos no deberían ser muy altos, y los recomendados tampoco, porque deberían ser el equivalente a una PS5. Si queréis profundizar en este tema podéis echar un vistazo a nuestro especial dedicado a los posibles requisitos mínimos y recomendados de GTA 6 en PC.

Qué podemos esperar de esta versión

La versión de GTA 6 para PC debería ofrecer mayor resolución, una calidad gráfica más alta y una tasa de fotogramas por segundo desbloqueada. Rockstar también podría incluir trazado de rayos, aunque tengo mis dudas sobre esto por lo altamente exigente que sería esta tecnología en un juego con un mundo abierto tan grande como este.

Para mejorar el rendimiento estoy convencido de que GTA 6 será compatible con NVIDIA DLSS, AMD FSR e Intel XeSS. Lo ideal sería un soporte completo, es decir, tanto de las tecnologías de reescalado como de las de generación de fotogramas, y si se incluye trazado de rayos completo también sería recomendable la compatibilidad con DLSS Ray Reconstruction.

Otras cosas importantes, como el soporte de monitores ultrapanorámicos y una adaptación total al uso de teclado y ratón, también deberían estar presentes. El ratón nos dará ventaja a la hora de apuntar, aunque por el tema de la conducción de vehículos entiendo que mucha gente prefiere jugar a GTA con mando.