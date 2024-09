Silent Hill 2 frente a Silent Hill 2 Remake, tenemos motivos para estar contentos

Silent Hill 2 Remake generó cierto rechazo durante parte de su etapa de desarrollo, pero la verdad es que esas críticas no estaban realmente justificadas. Bloober Team, el estudio responsable de este remake, ha compartido bastantes escenas con juego real y secuencias cinemáticas, y os puedo asegurar que el nivel de fidelidad que están manteniendo con el original es impresionante.

Es fácil dejarnos llevar por la nostalgia y pensar que el original siempre será mejor que el remake, pero la verdad es que no es así, y para ilustrarlo tenemos el vídeo comparativo que ha compartido el canal «Cycu1». Este canal ha hecho un trabajo muy bueno con esa comparativa, y confirma que estamos prácticamente ante un remake que sigue un patrón 1:1 casi en todo momento.

A nivel técnico el salto en términos de calidad gráfica que se ha dado con Silent Hill 2 Remake ha sido tan grande que el juego se ve mejor que las cinemáticas del original. Esto me hace mucha gracia, porque me recuerda a cuando alucinaba con las cinemáticas de la era de los 32 bits y los 128 bits, y me preguntaba cuándo llegaríamos a ese nivel en jugabilidad real.

Silent Hill 2 Remake es fiel incluso en la jugabilidad

Este ha sido uno de los aspectos más criticados, y está claro que los que se quejan de la jugabilidad tosca de Silent Hill 2 Remake no han jugado al original en su vida, porque precisamente adoptar este tipo de jugabilidad es fundamental para mantener la experiencia lo más cercana posible al juego original. Cambiarla habría transformado para siempre la experiencia de juego, y puede que no para bien.

Silent Hill 2 nunca fue un juego de acción, fue un «survival horror» con una jugabilidad tan tosca que de hecho formaba parte del desafío que planteaba el propio juego. Cambiar esto impediría mantener ese enfoque de remake en proporción casi 1:1, y obligaría a introducir cambios complicados y arriesgados que al final podrían no gustar porque romperían la esencia del original.

Como dije a mí me gusta lo que veo, y mucho. Creo que Bloober Team está haciendo un trabajo excelente con este remake. Habrá que ver, eso sí, el grado de optimización que consigue el equipo, ya que están utilizando el Unreal Engine 5, un motor gráfico muy exigente que ha demostrado que es capaz de llevar al límite a cualquier tarjeta gráfica actual, incluida la potente GeForce RTX 4090.

Si quieres saber si tu PC podrá moverlo te invito a repasar los requisitos mínimos y recomendados del juego, que compartimos con vosotros el año pasado. A partir de una GeForce RTX 2080, GeForce RTX 4060, Radeon RX 7600 o equivalente cumpliréis los requisitos recomendados.