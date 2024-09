Kind Words 2, otro mundo (más humano) es posible

Acabo de saber, por sorpresa, de Kind Words 2, y el simple hecho de leer ese nombre ya me ha puesto la piel de gallina. Es bastante probable que, al leer este nombre, la gran mayoría de vosotros no sepa de qué estoy hablando, pero espero que tras leer esta noticia y saber en qué consiste esta sorprendente propuesta, a más de uno os pueda generar algún tipo de respuesta emocional similar. Es probable que también haya quien me tache de buenista, pero a pocos meses de cumplir el medio siglo de vida, esta es una de esas cosas que me preocupan bastante poco.

Como es fácilmente deducible por su nombre completo, aquí nos encontramos ante la segunda parte de un juego, Kind Words, sobre el que escribí una publicación cuando apenas llevaba unas semanas formando parte del equipo de MuyComputer. En aquella ocasión, sin embargo, sí que sabía del juego con anterioridad, y fue dicho conocimiento el que me impulsó a escribir aquella publicación. Hoy, sin embargo, estoy descubriendo Kind Words 2 en tiempo real, mientras que escribo esta noticia.

Breve introducción: Kind Words es un juego-no juego de 2019, en el que nos acomodamos en el que se supone que es nuestro dormitorio, nos relajamos escuchando algo de música lo-fi y, en un momento dado, veremos que empiezan a aparecer aviones de papel. Cada uno de esos aviones contiene una nota, anónima, escrita por otro jugador. Una nota en la que puede expresar preocupación, malestar, tristeza, miedo… ya puedes imaginar. Y tu cometido, si lo deseas, es intentar reconfortar a esa persona con tu respuesta. Y ahí terminará vuestra interacción, pues no será posible responder a una respuesta, volver a escribir a una misma persona, etcétera. Una conexión efímera de apoyo en la que también, claro, puedes ser la persona que emite el mensaje buscando respuestas que te proporcionen algo del bienestar que, quizá, no tienes en ese momento.

Dado lo único de esta propuesta, se hace extraño en primera instancia pensar qué evolución podría justificar una segunda parte, pero parece que Popcannibal, el pequeño estudio que lo firma, ha podido encontrar la manera y, tras varios años de desarrollo, Kind Words 2 se publicará el próximo 7 de octubre, en poco menos de cuatro semanas. Y, para todas las personas que estén interesadas en hacerse con él, su página en Steam ya está disponible, y por lo tanto ya es posible añadirlo a la lista de deseados.

Si la «acción» del título original tenía lugar en el dormitorio, Kind Words 2 nos invita a abandonar dicha soledad y, en su lugar, a salir a la calle, en la que todo apunta a que podremos mantener interacciones más extensas con otros jugadores, precisamente uno de los puntos débiles de la primera entrega. Así, resulta que sí que era posible acercarnos aún más a esas personas que nos necesitan, o a las que necesitamos, para compartir unas palabras amables.