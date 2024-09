Ubisoft aprende la lección, The Crew 2 tendrá modo offline

The Crew 2 y The Crew Motorfest son, a día de hoy, los representantes de una franquicia que, por cómo actuó Ubisoft en su momento, se convirtió en el ejemplo perfecto de cómo no debería actuar nunca una desarrolladora que tenga un mínimo de respeto a los jugadores de sus títulos. Pero, por lo que vemos, al menos parece que han entendido bien el mensaje y, por lo tanto, no volverán a tropezar en la misma piedra… al menos con esta saga.

Como seguramente recordarás, The Crew, que había sido lanzado a finales de 2014, fue «apagado» por Ubisoft el pasado mes de marzo. Al depender por completo de los servidores de la compañía y no tener un modo offline, el apagado de los mismos, que es lo que anunció la compañía gala a finales de 2023, se traduce en que a partir de ese momento ya no se puede acceder al juego en ninguna de las plataformas. Dicho de otra manera, es la muerte del juego.

Afortunadamente (casi siempre se puede sacar algo bueno de lo malo), esta acción por parte de Ubisoft fue combustible de alto octanaje para la puesta en marcha, poco después, de una campaña llamada Stop Killing Games, una iniciativa de la que ya te hablamos en su momento y sobre la que hicimos una puesta al día el pasado mes de agosto, y que persigue que los reguladores europeos desarrollen una legislación que impida que las desarrolladoras puedan actuar de este modo. Y, aunque la acción todavía está en marcha, parece que The Crew 2 ya es el primer efecto positivo de la misma.

Hemos escuchado vuestra preocupación sobre el acceso a los juegos de The Crew.

Hoy queremos expresar nuestro compromiso con el futuro de The Crew 2 y The Crew Motorfest. Podemos confirmar un modo offline para garantizar el acceso a largo plazo a ambos títulos. pic.twitter.com/AUfDb5jMD6 — Ubisoft España (@Ubisoft_Spain) September 10, 2024

La iniciativa de recogida de firmas sigue su curso, todavía ni se ha empezado a trabajar en ese marco legal, pero Ubisoft ya ha dado acuse de recibo y ha confirmado que The Crew 2 y The Crew Motorfest tendrán un modo offline, que permitirá seguir jugándolos una vez que la compañía considere que ya se ha completado el ciclo de vida de su modo online y, por lo tanto, decida apagar los servidores empleados para dar soporte al mismo.

¿Hasta qué punto este movimiento por parte de Ubisoft responde a las quejas de los jugadores, y a partir de cuál se lo podemos achacar a Stop Killing Games? Esto es algo que nunca llegaremos a saber, pero lo que sí que podemos extraer como conclusión es que el hastío de los jugadores hacia las acciones difícilmente justificables de desarrolladoras y distribuidoras empieza a traducirse en un cambio de actitud de las últimas. Y, por lo tanto, ahora toca esperar que cumpla el ejemplo y que el jugador recupere al menos parte del respeto que le había perdido la industria.