Dejen de matar juegos, una loable iniciativa

Su nombre, «Dejen de matar juegos», deja poco espacio a la imaginación en lo referido a sus objetivos, lo que no quita que haya mucho que contar sobre esta acción, y micho más que opinar sobre la problemática que aborda. Porque sí, es indudable que se trata de un problema que el sector del videojuego ha intentado normalizar estos últimos tiempos, pero que de normal no tiene nada de nada, y contra el que se agradece cualquier tipo de iniciativa.

Dejen de matar juegos es, de momento, solo eso, una iniciativa, concretamente una puesta en marcha por un grupo de ciudadanos de varios países de la Unión Europea, que han decidido emplear un mecanismo habilitado por la UE para que los ciudadanos de los estados miembros propongan posibles legislaciones a la Comisión Europea. Podemos compararlo, en el marco legal español, con las iniciativas legislativas populares, que no son vinculantes pero que sí deben ser contempladas por el poder legislativo.

Si en el caso de las ILP españolas el mínimo de firmas para que se someta a consideración son 500.000, en el caso de las iniciativas ciudadanas europeas esta cifra se multiplica por dos, es decir, que es necesario que al menos un millón de ciudadanos de la UE la suscriban, nominalmente, para que de el siguiente paso y, por lo tanto, pueda ser considerada por la CE. La iniciativa fue registrada el 19 de junio pero la recogida de firmas no se inició hasta el pasado 30 de julio, y hasta la publicación de esta noticia ha obtenido un total de 47.615 apoyos. Una cifra sin duda bastante baja, pero que puede responder a varias problemáticas, como su falta de visibilidad y las fechas elegidas. No obstante, al menos de momento no se indica una fecha límite.

El objetivo de la campaña Dejen de matar juegos es no solo sencillo, también fácilmente asumible por las desarrolladoras, y es que pide que el apagado de los servidores asociados a un determinado juego no se traduzca en el fin de su vida. Se pide, tanto para los juegos de pago como para los gratuitos con microtransacciones (es decir, la inmensa mayoría), que las desarrolladoras estén obligadas, por ley en la Unión Europea, a que dejen los juegos en un estado de funcionamiento “razonable” en el momento del «apagón».

Como decía al principio, desarrolladoras y editoras se han acostumbrado, estos últimos tiempos, a acabar por completo con la vida de los juegos cuando lo consideran adecuado, lo que da lugar a situaciones un tanto paradójicas, como que actualmente sea posible jugar a títulos editados el siglo pasado, pero no a otros que vieron la luz hace diez años (o incluso menos) pero que ya han dejado de ser interesantes para los planes de negocio de sus responsables.

Es cierto que, para determinado tipo de juegos, el apagado de sus servidores marca un final inapelable, pero hay otros muchos en los que el modo online es solo parte de la experiencia, y desde luego no tiene sentido alguno que se proceda como lo estamos viendo en la actualidad.

The Crew, uno de los ejemplos más recientes de juegos afectados por esta circunstancia.