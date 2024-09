El «nuevo» plan de Game Pass ya está disponible, y no me gusta

Xbox Game Pass, el servicio de suscripción de videojuegos de Microsoft, que en sus primeros tiempos era identificado popularmente como «el Netflix de los videojuegos» (hasta que Netflix empezó a incluir también juegos en sus planes de suscripción). empezó a ganar popularidad rápidamente desde su mismo lanzamiento. Es cierto que las ofertas promocionales, con una cuota muy baja los primeros meses, sirvieron para que el servicio creciera rápidamente en suscriptores, pero también para que muchos de ellos conocieran bien el servicio y decidieran seguir en el mismo pasado el plazo de las cuotas reducidas.

El modelo de suscripción tiene desde defensores acérrimos hasta detractores absolutos, y aunque la razón nunca tiende a estar en los extremos, sí que es cierto que ambas partes tienen algunos argumentos totalmente defendibles. Personalmente, y ya lo he dicho en ocasiones anteriores, Game Pass siempre me ha parecido una propuesta muy, muy interesante y, es más, durante años he sido suscriptor. Y si dejé de serlo fue, principalmente, por la falta de tiempo para jugar, pues en caso contrario probablemente seguiría siéndolo… al menos hasta ahora.

Lo que te contamos hoy no nos pilla por sorpresa, pues ya fue anunciado por los de Redmond hace unos meses. Me refiero, a la reorganización de los planes de suscripción, que al final se traduce en la eliminación del más económico para consola, la aparición de un nuevo plan básico y, por supuesto, subida de precios, algo que ya nos esperábamos desde que empezamos a hacer números sobre lo que suponía la adquisición de Activision Blizzard King para la compañía.

IMAGEN-2

Ahora, tras meses de espera, Microsoft ha confirmado el lanzamiento de la suscripción estándar a Game Pass, el «nuevo» plan que rompe por completo con algo que, hasta ahora, había formado parte del ADN de Game Pass en todos sus niveles de suscripción. Y es que, como ya te adelantamos hace algunas semanas, los suscriptores de este nivel podrían tener que esperar hasta un año, o incluso más, para disfrutar de los nuevos lanzamientos… vamos, que para cuando puedan jugarlos, tendrán de nuevos lo que yo tengo de rubio platino.

Esto tendría un pase si el precio de esta suscripción fuera más competitivo que los actuales, pero no es así, ya que Microsoft lo ha encajado en su subida de precios, de modo que ahora pagaremos, aproximadamente, lo mismo que antes por el plan Ultimate, pero con esta sonadísima limitación. Y sí, es comprensible que, en ocasiones, se produzcan subidas de precio, pero la vía de reducir lo incluido en un nivel de suscripción para mejorar márgenes… bueno, dejémoslo en que está feo.