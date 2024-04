«Dejen de Matar Juegos» nace con la intención de poner límites a los juegos que requieren conexión

En los últimos tiempos ha crecido la preocupación en torno a los juegos como servicio y otros títulos que requieren de conexión a Internet para ser jugados, y es que, en los casos en los que los servidores son apagados, estos se convierten en pisapapeles que el usuario puede coleccionar. Como respuesta a esa tendencia ha nacido Dejen de Matar Juegos (Stop Killing Games en inglés), un sitio web “dedicado a la acción real para poner fin a la práctica de los editores de destruir videojuegos que han vendido a los clientes”.

Si bien se trata de un problema que la industria de los videojuegos arrastra desde hace tiempo, no son pocos lo que tienen la sensación de que la situación ha empeorado en los últimos años. Por ahí está el caso de Babylon’s Fall, un juego como servicio desarrollado por Platinum Games y publicado por Square Enix que fue lanzado al mercado el 3 de marzo de 2022 y cuyos servidores fueron apagados el 29 de noviembre del mismo año, lo que supuso el fin del título y su conversión en un pisapapeles para aquellos que lo habían comprado, ya sea de forma literal o figurada. Aquí contribuyeron las malas críticas y la mala recepción por parte del público, que prácticamente sentenciaron a Babylon’s Fall desde el día uno.

Centrándonos más en el presente, y como detonante de Dejen de Matar Juegos, tenemos el caso de The Crew, un juego de carreras de Ubisoft que fue lanzado en diciembre de 2014 y que será apagado el 31 de marzo de 2024. La compañía de origen francés explicó el 14 de diciembre de 2024 que “The Crew 1, incluidas todas sus ediciones y paquetes de moneda virtual, se eliminarán de todas las tiendas en línea. El juego se podrá jugar hasta el 31 de marzo de 2024 para todos los propietarios de The Crew 1. Después de esta fecha, los servidores se cerrarán, lo que significa que ya no se podrá acceder al juego en ninguna plataforma, incluidas PC, Xbox 360, Xbox One, PlayStation 4, Amazon Luna y Ubisoft+”.



Ubisoft, una empresa cuyo historial de buen hacer no es que destaque desde hace mucho, intentó excusarse de la siguiente manera: “Entendemos que esto puede ser decepcionante para los jugadores que aún disfrutan del juego, pero se ha convertido en una necesidad debido a las próximas limitaciones de infraestructura de servidores y licencias. Desmantelar un juego, y especialmente el primero, no es algo que nos tomemos a la ligera. Nuestro objetivo sigue siendo brindar la mejor experiencia de juego de acción y conducción para los jugadores y, para lograrlo, continuamos brindando contenido nuevo y soporte para The Crew 2 y el recientemente lanzado The Crew Motorfest”.

Se puede entender que haya juegos que pierdan sus capacidades online, pero no tanto que sean totalmente injugables cuando sus servidores son apagados, más si resulta verosímil la introducción de modos offline y de multijugador en red local. Debido a eso, el youtuber Ross Scott, quien está detrás del canal Accursed Farms, ha lanzado la campaña Dejen de Matar Juegos con el fin de que la autoridades supervisen estas prácticas y contemplen la posibilidad de ponerles fin mediante reformas legales. La intención es mejorar la preservación de los videojuegos. De hecho, y aprovechando la legislación a favor de los consumidores que hay en Francia, desde Dejen de Matar Juegos ven el caso de The Crew como una oportunidad para sentar un precedente.

Los usuarios ya hemos cedido en exceso con servicios como Steam, que suprimen las ventajas de formato físico en favor de una mayor comodidad. Desgraciadamente, el hecho de que la mayoría de los juegos sean lanzados al mercado sin estar pulidos ha terminado haciendo que el formato físico no compense, porque es probable que el contenido del disco de turno esté tan roto que probablemente no merezca la pena conservarlo salvo que se guarden los parches en otro medio, y para colmo los parches no se puede decir que tiendan a ser ligeros últimamente.

Imagen de portada generada con inteligencia artificial.