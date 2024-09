PS6 con CPU y GPU Intel, ¿realmente podría competir con AMD?

Justo ayer vimos una noticia muy interesante, y es que Intel fue una de las candidatas a potenciar la futura consola de Sony, conocida de momento como PS6. Tanto Intel como AMD llegaron a la final del proceso de selección diseñar el nuevo chip de dicha consola, pero al final Sony acabó eligiendo a AMD por tres grandes razones:

Para asegurar una retrocompatibilidad más sencilla.

Por razón de costes de producción.

Por discrepancias económicas sobre los beneficios que obtendría Intel por consola vendida.

La verdad es que tenía bastante claro que no habría sorpresa en este sentido. Sony está satisfecha con AMD, tiene razones para estarlo, al fin y al cabo las soluciones que ha ido incorporando desde el lanzamiento de PS4 le han funcionado muy bien, y le han permitido salir victoriosa de las dos últimas guerras de consolas.

Dicho de otra forma, Sony no tiene razones de peso para cambiar. La única posibilidad de que se produjera una transición de esta a favor de otra empresa, como Intel, por ejemplo, era que dicha empresa le ofreciese un acuerdo muy beneficioso para ella en términos económicos, y parece que el gigante del chip no pudo cumplir con este requisito.

Qué puede ofrecer Intel a nivel CPU para potenciar una consola como PS6

Más allá del tema económico está el tema tecnológico, que obviamente es igual de importante. Para tener la oportunidad de competir por convertirse en el motor de PS6 el gigante de Santa Clara necesita ofrecer una solución que integre CPU y GPU, ya sea en el mismo encapsulado o en el mismo empaquetado, siendo la primera opción la ideal.

En 2022, que fue la fecha en la que Intel compitió con AMD por convertirse en la empresa a cargo del cerebro de PS6, el gigante del chip tenía en el mercado los procesadores Alder Lake-S configurados con núcleos Golden Cove y núcleos Gracemont, que estaban fabricados en el nodo Intel 7, pero ya tenía marcados en su hoja de ruta soluciones más avanzadas como Meteor Lake y Lunar Lake.

Alder Lake-S y Meteor Lake no eran soluciones óptimas para ser trasladadas a una consola como PS6, no solo por la complejidad de los núcleos P y el espacio que ocupan a nivel de silicio, sino porque además los núcleos E de ambas generaciones ofrecían un rendimiento demasiado limitado comparados con lo que podía hacer AMD personalizando sus arquitecturas de escritorio.

Con Lunar Lake sin embargo ocurre todo lo contrario. Esta generación de procesadores sí que podría haber sido el candidato ideal para ser adaptada y convertida en el cerebro de PS6, porque:

La CPU está fabricada en el nodo de 3 nm de TSMC.

Los nuevos núcleos E basados en Skymont que introduce Lunar Lake ocupan muy poco espacio a nivel de silicio, son sencillos, tienen un IPC muy alto y pueden trabajar a frecuencias relativamente altas con un consumo y un valor térmico muy contenido.

Al utilizar un nodo maduro de TSMC la tasa de éxito por oblea es baja, y el coste de producción sería bastante razonable.

Durante la presentación oficial de Lunar Lake Intel comentó que los núcleos Skymont ofrecen una mejora del IPC de hasta un 68% frente a al generación anterior, lo que significa que estos núcleos podrían ser más potentes que los núcleos Zen 5c de AMD, y que habrían sido perfectamente viables para impulsar a una PS6.

Con la arquitectura Skymont el equipo de Intel podría haber desarrollado una CPU personalizada con 8 o más núcleos manteniendo un rendimiento adecuado para la nueva generación, ya que supondría un salto muy grande frente a la CPU Zen 2 recortada que montan PS5 y PS5 Pro, y ocupando un espacio muy pequeño a nivel de silicio, porque un bloque de 8 núcleos Skymont es mucho más pequeño que un bloque de cuatro núcleos Lion Cove.

Como el lanzamiento de PS6 no se espera hasta 2028, está claro que Intel podría haber desarrollado y utilizado una arquitectura más avanzada que Skymont, pero para ilustrar este artículo no puedo hablar de algo que todavía no existe, o que todavía no ha sido presentado oficialmente por el gigante del chip, ya que quedaría demasiado vago.

Y qué hay de la GPU, ¿sería competitiva?

Intel Arc Alchemist ya fue una arquitectura competitiva, incluso a pesar de sus problemas y de sus carencias. Durante un evento especial centrado en la arquitectura Intel Xe2 Battlemage pude confirmar que el gigante del chip ha sabido resolver muchos de esos problemas, y me quedó claro que esta va a ser una arquitectura mucho más interesante y mejor resuelta en todos los sentidos.

Esta nueva arquitectura es la que se utilizará en las GPUs integradas de los procesadores Intel Lunar Lake, y estarán fabricadas en el nodo de 3 nm de TSMC. Intel confirmó una mejora de rendimiento de hasta el 50% frente a la generación anterior, gracias a las diferentes optimizaciones y mejoras introducidas a nivel de arquitectura, y dejó claro que contará con hardware especializado de nueva generación.

Lo que os acabo de decir es muy importante, porque significa que la GPU que Intel podría haber llevado a PS6 para acompañar a esa CPU Skymont contaría con:

Unidades de matrices (XMX) de nueva generación especializadas en IA. Estas pueden acelerar tareas de inferencia y aprendizaje profundo, y se utilizan para dar forma al reescalado inteligente XeSS. Podrían servir también para una futura tecnología de generación de fotogramas inteligente.

especializadas en IA. Estas pueden acelerar tareas de inferencia y aprendizaje profundo, y se utilizan para dar forma al reescalado inteligente XeSS. Podrían servir también para una futura tecnología de generación de fotogramas inteligente. Nuevos núcleos para acelerar trazado de rayos, más grandes y con un mayor nivel de rendimiento. Pero esto no es todo, cada unidad de trazado de rayos cuenta con todo lo necesario para hacer frente al trazado de rayos más avanzado, ya que aceleran intersecciones rayo-triángulo, cajas de colisiones y cuenta con pipelines de aceleración transversal, que trabajan con el recorrido de los rayos.

Intel ya demostró con Arc Alchemist que estaba por encima de RDNA 2 en trazado de rayos, y también en IA, porque XeSS ofrece una calidad de imagen claramente superior a AMD FSR. Con la arquitectura gráfica Xe2 el gigante del chip ha realizado una apuesta muy ambiciosa no solo por la potencia bruta, también por la especialización, y está claro que dicha arquitectura cuenta con todo lo necesario para conseguir un gran salto frente a PS5.

Como os dije anteriormente, hablo de la arquitectura Xe2 porque es lo más reciente que tiene Intel en su catálogo, pero como el lanzamiento de PS6 no ocurrirá hasta dentro de unos años cabía la posibilidad perfectamente de que Intel hubiera utilizado una arquitectura más avanzada lanzada en un futuro, como Xe3, por ejemplo.

Entonces, ¿cómo habría sido una PS6 con chip Intel?

Si atamos cabos con todo lo que os he explicado en este artículo, Intel podría haber diseñado fácilmente un chip con CPU de 8 núcleos Skymont personalizados y una GPU Intel Xe2 para integrarla en PS6, suponiendo que decidiera limitarse a esas dos arquitecturas, y que AMD no quisiera esperar a sus sucesoras para conseguir una solución más avanzada y mejor ajustada a la posible fecha de lanzamiento de dicha consola (2028 según los rumores más fiables).

La CPU ocuparía una parte muy pequeña del silicio disponible en el chip, y el resto estaría reservado a la GPU, que como dije contaría con hardware especializado para acelerar tanto IA como trazado de rayos. Creo que una solución de este tipo habría sido muy competitiva y muy interesante, y habría permitido un salto generacional bastante marcado en todos los niveles.

Ya sabemos que nunca veremos una PS6 con hardware Intel, y es probable que la hegemonía de AMD en el mercado de las consolas no cambie ni siquiera a largo plazo si el gigante de Sunnyvale sigue haciendo las cosas bien. La única que se atreverá a seguir siendo la excepción a la norma es Nintendo, que repetirá SoC con CPU ARM y GPU NVIDIA con Nintendo Switch 2.

