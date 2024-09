PS5 Pro tampoco es una consola 4K, primeros datos de rendimiento

Digital Foundry ha publicadoo un vídeo bastante extenso donde analizan todo lo que ha mostrado Sony hasta el momento sobre PS5 Pro, tanto a nivel de hardware como de mejoras en juegos, y los datos que arrojan son tan importantes que no podemos pasarlos por alto.

Este vídeo todavía no está disponible en su canal de YouTube porque se ha ofrecido como exclusiva a sus suscriptores de Patreon, pero a través de redes sociales se ha compartido un resumen bastante completo con sus puntos clave, y la verdad es que son muy interesantes, porque nos permiten hacernos una idea de lo que podemos esperar de esta consola.

Ya conocemos de sobra las especificaciones de PS5 Pro, pero lo importante es descubrir el impacto real que podrían tener estas en juegos, y eso es precisamente lo que vamos a ver en este artículo. Como os he dicho en el título, queda claro que esta consola tampoco será un sistema 4K a 60 FPS.

Es una renovación intergeneracional que no sucede a PS5, sino que va a coexistir con ella. Su precio será de 799,99 euros sin unidad óptica, y PS5 sin unidad óptica seguirá costando 449,99 euros. Su vida útil será de entre 4 y 6 años, dependiendo de cuándo llegue PS6 y del grado de soporte que decida mantener Sony.

Sony ha posicionado PS5 Pro como una alternativa «premium» a PS5, y ha destacado cosas como:

Mark Cerny dijo que jugar a 30 FPS no ofrece una experiencia fluida, así que está claro que Sony quiere destacar el peso de poder jugar a 60 FPS como uno de los valores de PS5 Pro.

Según Digital Foundry el contenido de The Last of Part II que mostró Sony funcionaría a 1440p de resolución interna y 60 FPS en PS5 Pro, pero con calidad de imagen mejorada gracias al uso de PSSR como tecnología de reescalado.

Ratchet & Clank: Rift Apart funciona entre 1440p y 1800p a 60 FPS con los mismos ajustes de calidad gráfica que el modo rendimiento de PS5, y utiliza PSSR para reescalar a 4K. Esta tecnología de reescalado consigue una calidad de imagen superior a AMD FSR, pero inferior al DLSS de NVIDIA, lo que significa que podemos esperar:

Alan Wake 2 se mostró en dos modos, uno con resolución 864p a 60 FPS y otro con resolución 1260p a 30 FPS. Son los mismos modos que utiliza PS5 (calidad y rendimiento), pero Digital Foundry cree que Sony ha utilizado PSSR como reescalado, y que el modo a 30 FPS podría incorporar algún tipo de trazado de rayos, aunque limitado.

Hogwarts Legacy utiliza reflejos por trazado de rayos aplicado a reflejos de mayor calidad en PS5 Pro, pero este sigue teniendo mucho ruido en la imagen, y el trazado de rayos aplicado a sombras es muy limitado y se mezcla con reflejos de espacio de pantalla (SSR). Funciona a 30 FPS.

Gran Turismo 7 utiliza reflejos por trazado de rayos, pero estos se generan a un cuarto de la resolución de pantalla. Con trazado de rayos activado el juego renderiza a 1188p y reescala a 4K con PSSR. Sin trazado de rayos sí que puede llegar a 4K nativo.

Dragon’s Dogma 2 parece funcionar a 60 FPS con PSSR, y Assassins Creed Shadows da la impresión de funcionar a 864p y 60 FPS pero reescalado para alcanzar resolución 4K.

Este es un análisis previo de todo lo que mostró Sony durante la presentación de PS5 Pro, lo que quiere decir que está bastante limitado y que no equivale a un análisis exhaustivo y totalmente preciso de las posibilidades de PS5 Pro. Tened en cuenta que las resoluciones que indico son internas, es decir, el valor de renderizado real antes de reescalar.

En líneas generales todo esto encaja con lo que os conté en su momento en la comparativa de juegos en PS5 frente a PS5 Pro. No hay cambios demasiado grandes en calidad de imagen ni en resolución, y parece que Sony lo va a tener bastante complicado para justificar esa enorme diferencia de precio que hay entre ambas consolas.

