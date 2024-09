Rendimiento de Warhammer Space Marine 2, ¿no estaban muertas las GPUs de 8 GB?

TechPowerUp ha compartido una completa prueba de rendimiento de Warhammer Space Marine 2, uno de los juegos más espectaculares tanto por calidad gráfica como por diseño de niveles y cantidad de enemigos en pantalla que han llegado este año a PC y consolas.

El juego es exigente, pero dentro de lo razonable, y es que con una tarjeta gráfica de gama media económica podremos jugarlo sin problemas. A partir de una GeForce RTX 4060 o una Radeon RX 7600 conseguiremos más de 60 FPS de media en 1080p con calidad ultra, y sin tener que tirar de reescalado.

Si queremos jugarlo en 1440p con calidad máxima sin recurrir al reescalado necesitaremos al menos una GeForce RTX 3070 Ti o una Radeon RX 6800, ya que ambas consiguen una media de 60 FPS con esa configuración, aunque para ir más sobrados y minimizar el impacto de las caídas de FPS en ciertas zonas lo ideal sería una GeForce RTX 4070 o una Radeon RX 6900 XT.

En 4K y con calidad máxima el nivel de exigencia se dispara muchísimo. Si no recurrimos al reescalado necesitaremos como mínimo una GeForce RTX 4080 o una Radeon RX 7900 XT para jugar a 60 FPS. Solo la GeForce RTX 4090 tiene potencia suficiente para ir sobrada incluso con esa configuración, ya que obtiene una media de 81,4 FPS.

Consumo de memoria de Warhammer Space Marine 2

Este análisis de rendimiento también ha probado el consumo de memoria gráfica utilizando una GeForce RTX 4090. Esto representa el peor escenario posible por una razón muy sencilla, y es que dicha tarjeta gráfica tiene 24 GB de memoria VRAM, lo que significa que el juego dispone de una cantidad enorme de memoria, y que podría ocuparla aunque no la necesite de forma real.

Por suerte Warhammer Space Marine 2 está muy bien optimizado en este aspecto, ya que solo consume 6,45 GB de memoria gráfica en 1080p, 6,95 GB en 1440p y 7,95 GB en 4K. Esos valores se registraron con la configuración máxima y sin aplicar reescalado. Esto quiere decir que una tarjeta gráfica con 8 GB de memoria puede ofrecer una experiencia totalmente óptima en este juego.

Juegos como The Last of Us Part I para PC no podían funcionar bien ni siquiera en 1080p con 8 GB de memoria gráfica, algo absurdo que solo fue consecuencia de una mala optimización, pero que algunos medios han utilizado para vender la falsa historia de que las tarjetas gráficas con 8 GB de memoria gráfica estaban muertas. Curiosamente uno de estos medios no habló del consumo de memoria en su análisis de rendimiento de Warhammer Space Marine 2, qué cosas, ¿verdad?