Confirmado: Joni Ive diseña un smartphone con Sam Altman

Los rumores de que Joni Ive podía estar trabajando en algo que sería competencia directa para Apple se vienen produciendo desde hace ya algún tiempo. Así te lo contábamos, por ejemplo, en septiembre del año pasado, cuando se empezó a hablar de una posible colaboración que, un tiempo atrás, habría resultado poco menos que impensable. Y, también, que nos permitiría confirmar (no oficialmente, pero sí por la vía de los hechos) cuál sería la razón subyacente a su salida de Apple.

Para quienes no sepan de quién estamos hablando, Joni Ive fue, durante décadas, el diseñador estrella de Apple, mano derecha de Steve Jobs y, por lo tanto, el responsable algunos de los diseños más icónicos de la compañía. A él le debemos diseños tan determinantes como los de los primeros ordenadores de Apple tras la vuelta de Jobs a la compañía, el iPod, el iPhone… incluso la actual sede de la compañía, Apple Park. tiene su firma. Y sí, es cierto que también bajo su estricta supervisión, vimos tropezones en este sentido, como los recordados coqueteos de sus apps y sistemas operativos con el skeumorfismo, pero bueno, hasta el mejor escribano echa un borrón.

La muerte de Jobs marcó un antes y un después en el rumbo de la compañía, de modo que aunque posteriormente fue promocionado a jefe de diseño, cuatro años más tarde tomó la decisión (o fue tomada por Apple, o se acordó por ambas partes, probablemente nunca lo sabremos) de salir de la compañía y fundar su propio proyecto. En aquel momento se rumoreó (y tenía todo el sentido del mundo), que a Joni Ive no le gustaba que la compañía hubiera adoptado un perfil tan marcadamente conservador, sin cambios disruptivos en lo referido al diseño de sus dispositivos.

Aunque al producirse su salido pudimos pensar que mantendría la colaboración con Apple, el tiempo nos demostró que no, que la relación estaba totalmente acabada, y ahora sabemos, por fin de manera oficial, que Joni Ive está trabajando en el diseño de un nuevo tipo de smartphone, en colaboración con Sam Altman, fundador y CEO de OpenAI. Ha sido el propio Ive el que lo ha confirmado, tal y como podemos leer en The New York Times.

Apenas se ha revelado información sobre esta colaboración, pero cuesta bastante poco imaginar que ambos, junto con el equipo que han construido alrededor del proyecto, trabajarán en función de dos ejes fundamentales: reinventar el concepto de smartphone (como ya hizo Ive en el pasado con otros muchos tipos de dispositivos), y ser también particularmente innovadores en lo referido a la integración de la inteligencia artificial, algo en lo que el tipo de asistente mostrado por OpenAI en la presentación de GPT-4o podría jugar un papel más que determinante.

De momento no hay adelantos, no hay plazos… no hay prácticamente nada, más allá de la confirmación de la colaboración, pero sí que podemos dar por confirmado que Joni Ive echaba de menos el poder innovar en el diseño (en todos los sentido) de dispositivos, y que todo apunta a que esta colaboración con Sam Altman puede ser, exactamente, lo que estaba buscando. Estaremos muy atentos al fruto de la misma.