Requisitos de Microsoft Flight Simulator 2024: 64 GB de RAM para un rendimiento perfecto

Ya tenemos los requisitos de Microsoft Flight Simulator 2024, un juego que llegará el próximo 19 de noviembre, y que parece tenerlo todo para convertirse uno de los títulos de referencia para probar el rendimiento de los PCs más potentes del momento. Va a ser bastante exigente, pero también bastante asequible.

Sé que parece una contradicción, pero es lo que sacamos en claro al ver los diferentes listados de requisitos oficiales que ha compartido Microsoft. Como siempre, voy a repasarlos con vosotros de forma detallada, y os voy a mostrar los posibles errores de equivalencia.

El error de equivalencia que tenemos aquí es muy grave, y está en la tarjeta gráfica. Una GeForce GTX 970 equivale a una Radeon RX 570, y no a una Radeon RX 5700.

No se han dado detalles del rendimiento, pero esta configuración debería bastar para jugar en 1080p con calidad baja.

Tenemos dos errores de equivalencia. El Intel Core i7-10700K está más cerca del Ryzen 7 3700X, y la GeForce RTX 2080 rinde al nivel de una Radeon RX 7600.

Con esta configuración debería ser posible jugar en 1080p con calidad máxima a 60 FPS estables.

Hay otro error de equivalencia, porque la GeForce RTX 4080 tiene un rendimiento más cercano a una Radeon RX 7900 XTX.

Con esta configuración Microsoft Flight Simulator 2024 debería funcionar sin problema en 4K con calidad máxima.

Según Microsoft han puesto un cuidado muy especial en este juego para conseguir una calidad gráfica espectacular, con hasta 4.000 veces más detalle en algunos elementos, físicas mejoradas, u mundo basado en la nube y sistemas mejorados en los aviones, entre otras muchas cosas.

Microsoft Flight Simulator 2024 también está diseñado para escalar mucho mejor en procesadores multihilo, algo que fue una de las grandes limitaciones de la entrega anterior.

Are you planning to fly on PC? Here are the minimum, recommended, and ideal system requirements for #MicrosoftFlightSimulator2024. 🖥️

🔗 https://t.co/pBmUKmFXgP pic.twitter.com/yDdsDaxutR

— Microsoft Flight Simulator ✈️ (@MSFSofficial) September 19, 2024