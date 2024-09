Corsair se alía con Call of Duty

Que Corsair es una de las principales marcas de referencia para el ecosistema del gaming es algo que no necesita de mayor explicación, y que Call of Duty es una de las más grandes y exitosas franquicias del mundo del juego es algo que también está bastante claro para todo el mundo. Así, estamos hablando de dos jugadores imprescindibles si intentamos hacer una «foto» que recoja lo más relevante del enorme y cada día más completo y variado mundo del videojuego.

Con respecto a CoD, ya solo nos separan un mes y un par de días para la llegada de Call of Duty: Black Ops 6, la nueva y esperada entrega de la saga, que en esta ocasión recupera la trama de Black Ops Cold War, lanzado en 2020, en el que no nos encontramos con una confrontación bélica «tradicional», sino ante una trama más densa, en la que el espionaje juega un papel especialmente relevante. Su lanzamiento se producirá el 25 de octubre y llegará a PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series.

Corsair, por su parte, se encuentra inmersa estos días en el cierre de la operación de compra de Fanatec Sim Racing, una operación con la que la compañía ha salvado de una situación terriblemente incierta a una marca de referencia en el mundo de la simulación deportiva. Además, se ha confirmado que no habrá cambios ni de marca, ni de sede ni, por lo tanto, de trabajadores, por lo que podemos esperar que todas las virtudes previas de Fanatec se mantengan, y que a éstas se sumen las propias de Corsair.

Pues bien, cuando todavía estamos terminando de celebrar la compra-rescate de Fanatec, hoy sabemos que Corsair se ha asociado con Call of Duty para ofrecer accesorios personalizados para la franquicia. Esta colaboración entre Corsair y Activision (propiedad de Microsoft) dará comienzo, claro, con Call of Duty: Black Ops 6, pero ha sido definida por la compañía como multianual, por lo que podemos esperar que en el futuro lleguen al mercado dispositivos personalizados para las futuras entregas de Call of Duty.

El acuerdo se extiende, además, a todas las marcas que se agrupan bajo el paraguas de Corsair, es decir, la propia Corsair, Elgato, SCUF, Origin y Drop, y los primeros dispositivos fruto de esta asociación serán presentados en breve, para coincidir con la llegada de CoD: Black Ops 6. Así, si eres de las personas que están esperando este juego desde hace mucho, con esta propuesta podrás personalizar tu entorno para adaptarlo más al esperado título.