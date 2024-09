Xbox Next será toda una sorpresa por parte de Microsoft

Sony ha apostado por una renovación intergeneracional con PS5 Pro, una consola que en esta ocasión no va a tener rival, porque Microsoft está centrada en Xbox Next, la sucesora de Xbox Series X, una consola que según los últimos rumores podría ser presentada como muy pronto en 2026, aunque su lanzamiento no tendría lugar hasta 2027.

Esa consola será, para que nos entendamos, la rival directa de PS6 de Sony, una consola cuyo lanzamiento se rumorea para 2028, aunque dependiendo de lo que haga Microsoft podría acabar llegando un poco antes al mercado. Como siempre, será Sony la que tendrá la última palabra.

¿Por qué está centrada Microsoft en Xbox Next?

Pues porque ha perdido la guerra de la generación actual de consolas. Xbox Series S y Series X han vendido, entre las dos, menos de la mitad de lo que ha vendido PS5, y la tendencia es claramente a la baja, lo que significa que la diferencia a favor de la consola de Sony no hará más que crecer.

Con este panorama está claro que lo último que necesita Microsoft es lanzar una nueva consola dentro de esta generación, porque tendría que hacer una inversión importante para desarrollarla y para publicitarla, podría canibalizar ventas a sus otras consolas, y además es muy probable que no venda lo suficiente como para compensar toda esa inversión.

Todavía no tenemos detalles, pero se ha planteado la posibilidad de que Microsoft decida dar un cambio radical y que apueste por utilizar CPU Intel y GPU NVIDIA. Es muy poco probable, tanto que no termino de verlo, pero hasta que no se confirmen las especificaciones de Xbox Next tampoco podemos descartarlo por completo.

Microsoft promete un gran salto generacional

Sarah Bond, presidenta de Xbox, ha comentado que están invirtiendo con fuerza en la hoja de ruta de su próxima generación de consolas, y que esperan conseguir el mayor salto tecnológico jamás visto a nivel de hardware en una generación de consolas.

La ejecutiva se ha referido de forma clara al hardware, lo que significa que, más allá de las nuevas tecnologías y del uso de la IA para mejorar el rendimiento, veremos un aumento significativo de la potencia bruta en Xbox Next frente a la generación actual.

Queda todavía otra sorpresa importante, y es que Xbox Next podría llegar en dos versiones, una consola de sobremesa y una consola portátil. El propio Phil Spencer, CEO de la división Gaming de Microsoft, confirmó a su manera que estaban trabajando en un proyecto de consola portátil, aunque no profundizó en detalles técnicos.

El proyecto de Xbox portátil podría ser uno de los más importantes para Microsoft, porque la compañía de Redmond necesita mejorar la experiencia de uso de este tipo de dispositivos basados en Windows. Con esa nueva consola la compañía podría aprovechar para desarrollar una nueva versión de su sistema operativo, más limitada pero mejor optimizada y adaptada a este tipo de sistemas.

Imágenes generadas con IA.