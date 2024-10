La última actualización de Windows 11 rompe por completo el sistema

La actualización KB5043145 de Windows 11 es opcional, lo que significa que no debe descargarse e instalarse de forma independiente, pero sin duda se ha convertido en una de las peores y de las más peligrosas que ha lanzado Microsoft hasta la fecha, tanto que podemos definirla como un auténtico desastre.

La lista de problemas y errores que está dando esta actualización es tal que incluso Microsoft ha tenido que intervenir para retirarla, lo que significa que en teoría ya no debe aparecer como disponible. Si te aparece no se te ocurra instalarla, porque si lo haces es muy probable que te encuentres con que tu equipo ya no vuelve a arrancar con normalidad.

Si la has instalado y has tenido la suerte de no sufrir ningún problema la verdad es que te recomendaría que procedieras a eliminarla por simple prevención, ya que nada impide que pueda acabar dándote algún tipo de problema en los próximos días. Es muy fácil, solo tienes que entrar en Windows Update, dirigirte al historial de actualizaciones y eliminar la que aparece identificada como KB5043145.

Qué problemas está dando esta actualización de Windows 11

Los más graves son pantallazos azules de la muerte (verdes si estamos en el canal Insider). También se han confirmado problemas de inicio que hacen que el equipo no arranque, y que quede inmerso en un bucle constante del que no podrá salir. La única manera de resolverlo es a través de la pantalla de recuperación avanzada y revertir la actualización.

Microsoft ya confirmó que estaba al corriente de esto antes de retirar la actualización, pero todavía hay más. Otros usuarios que han instalado esta actualización están reportando problemas que afectan al teclado y al ratón, y que hacen que estos directamente no responda. Lo que ocurre en este caso es que los puertos USB a los que están conectados ambos accesorios dejan de funcionar.

Otros problemas conocidos son que el Subsistema de Windows para Linux (WSL) deja de funcionar, la conectividad Wi-Fi deja de estar disponible y el botón de clic derecho pasa a mostrar información contextual con el estilo de Windows 10. Como dije anteriormente, Microsoft está al corriente de todos estos problemas, y la única solución es desinstalar la actualización.

Cómo desinstalar una actualización problemática

Puedes hacerlo siguiendo el proceso clásico que te he explicado anteriormente, entrando en «Windows Update > Historial de Actualizaciones > Desinstalar Actualizaciones». También puedes utilizar la consola de comandos de Windows introduciendo el comando «wusa /uninstall /kb:5043145» sin comillas.

Tendrás que reiniciar el equipo para completar el proceso de desinstalación, y para que todo vuelva a la normalidad.