Cómo saber si tu PC podrá mover Windows 11 24H2

Hace un par de días os contamos que Windows 11 24H2 había introducido un nuevo requisito que iba a bloquear la instalación de esta actualización en PCs antiguos, y vimos que los chips afectados eran todos aquellos que carecían de la instrucción POPCNT, que fue incorporada por primera vez en los procesadores AMD basados en la arquitectura K10 allá por 2007, y que en el caso de Intel llegó con la primera generación Intel Core basados en Nehalem, la antecesora de Sandy Bridge.

Esto deja fuera a generaciones de procesadores que fueron muy populares, como los Core 2 Duo y Core 2 Quad, y en el caso de AMD es menos grave porque solo afecta a procesadores anteriores a la serie Phenom de primera generación. En el fondo este movimiento por parte de Microsoft es totalmente normal, pensad que estamos hablando de un sistema operativo que fue lanzado en 2021, y de procesadores que llegaron al mercado en antes de 2007.

¿Podré instalar Windows 11 24H2 en mi PC?

Puedes descubrirlo de una manera muy sencilla, solo tienes que comprobar si tu procesador cuenta con el soporte de las instrucciones correspondientes. En el caso de AMD este debe contar con las instrucciones SSE4A, y en el caso de Intel con las instrucciones SSE4.2. La manera más sencilla de comprobarlo es descargar CPU-Z y revisar el listado de instrucciones soportadas.

En la imagen adjunta podéis ver las instrucciones que identifican el soporte de POPCNT, la instrucción necesaria para poder actualizar o instalar Windows 11 24H2. Es importante que tengáis claro que si vuestro procesador no soporta esta instrucción no podréis forzar la instalación de esa actualización, y tampoco será posible instalar desde cero esa versión de Windows 11, porque se bloqueará al detectar que no tenemos una CPU compatible.

¿Qué pasará si mi CPU no soporta la instrucción POPCNT?

Si tu procesador no soporta esta instrucción no podrás seguir actualizando Windows 11. Con todo, puedes estar tranquilo porque la versión Windows 11 23H2 seguirá recibiendo soporte hasta noviembre de 2025, así que todavía tienes unos años por delante para seguir utilizando dicho sistema operativo si tienes un PC muy antiguo.

Con todo, recuerda que Windows 10 tendrá soporte hasta octubre de 2025, y que en este caso sí que tendrías soporte total y cumplirías el requisitos de contar con una CPU totalmente compatible, así que es muy probable que tu experiencia como usuario sea mejor con dicho sistema operativo. No te olvides de que Windows 11 es un sistema operativo vivo que está en constante evolución, y que por tanto sus requisitos podrían cambiar a medio y largo plazo.