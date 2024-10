El Samsung Chromebook Plus es el nuevo ultraportátil para la serie «Plus» que Google creó para mejorar las prestaciones de los equipos bajo Chrome OS. Precisamente, este modelo está creado en colaboración de Samsung y Google, incluye algunas mejoras de productividad exclusivas y una nueva tecla de acceso directo para IA que te va a recordar la de Copilot en sistemas Windows.

El Samsung Chromebook Plus monta una pantalla OLED de 15,6 pulgadas, resolución FHD y tasa de refresco de 60 Hz. Su procesador es un Intel Core i3 de la serie Raptor Lake – Refresh. Dispone de 8 Gbytes de memoria RAM y 256 GB de capacidad de almacenamiento.

Lo que le falta en hardware impresionante, el Galaxy Chromebook Plus lo compensa con diseño y estilo. Pesa solo 1,17 kg y tiene un grosor de 11,8 mm cercano al de un MacBook Air actual. No está nada mal para su tamaño y es que pasa por ser el Chromebook Plus más ligero.

Samsung Chromebook Plus con tecla IA

Guste más o menos las funciones de inteligencia artificial son las características más promocionadas de la informática actual, incluso con teclas dedicadas para activar asistentes como vimos con el Microsoft Copilot, que, al menos, ahora se puede personalizar para otros usos si así lo prefiere el usuario.

Google ha creado la que viene a ser la alternativa y el portátil de Samsung es el primero en incluir una nueva tecla Quick Insert diseñada para algunas de las nuevas funciones de inteligencia artificial avanzada de Gemini que Google está incorporando a los Chromebooks. Al menos en este caso, no es una tecla dedicada ya que cumple una doble función como botón de bloqueo de mayúsculas. Pero va de lo mismo…

Decir que todos los Chromebook Plus incluyen gratuitamente una suscripción de un año a Google One AI Premium (valorada en 240 dólares), que tiene funciones como fondos de pantalla y fondos generativos de IA para videollamadas, Magic Editor para Google Photos y una herramienta Ayúdame a escribir que genera texto a partir de una indicación o ayuda a reescribir el texto en un estilo diferente.

La tecla dedicada incluye otras funciones de aceleración de tareas de IA que Google espera llevar también a las máquinas anteriores a través de actualizaciones automáticas. Los Chromebooks actuales, sin tecla dedicada, deberían poder realizar las mismas funciones utilizando el atajo de teclado ‘Inicio + F’.

El Samsung Chromebook Plus estará disponible durante este mes de octubre con un precio fijado en los entornos de los 700 dólares. Sí, los Chromebooks apuestan también por la IA y a pocos puede extrañar.