Windows 11 ya no se puede conseguir gratis

Cuando Microsoft lanzó Windows 11 tuvo claro que iba a tener que tomar medidas drásticas para animar a los usuarios a dar el salto a dicho sistema operativo, y por ello decidió ofrecer la posibilidad de actualizar gratis a esta versión desde Windows 7, Windows 8.1 y Windows 10.

Esta promoción no fue algo nuevo. Microsoft ya hizo lo mismo en su momento con Windows 10, un sistema operativo al que se pudo actualizar gratis desde Windows 7 y Windows 8.1. En ambos casos el proceso era muy sencillo, aunque teníamos dos opciones diferentes que funcionaban de una manera distinta.

Por un lado podíamos actualizar directamente, y el proceso de instalación se encargaba de coger automáticamente la clave de nuestro sistema operativo para convertirla en una licencia de Windows 10 o Windows 11.

Por otro lado también podíamos hacer una instalación limpia e introducir la clave de activación de nuestro sistema operativo durante el proceso. Esto la convertía también en una licencia válida cualquiera de esos dos sistemas operativos.

Microsoft ha cerrado el grifo definitivamente, no más Windows 11 gratis

Así lo ha confirmado en su web oficial donde también toca otros temas importantes, como el final del soporte de Windows 10, los requisitos de Windows 11 y donde también recomienda comprar un nuevo PC si el nuestro no cumple con los requisitos de Windows 11, diciendo que el hardware y el software han mejorado mucho, y que los PCs actuales son mucho más rápidos y seguros.

Si ahora mismo quisieras actualizar a Windows 10 o a Windows 11 gratis desde una versión anterior, como Windows 7 y Windows 8.1, ya no podrías hacerlo. Microsoft terminó en su momento con esta posibilidad, y ahora tampoco es posible saltar de Windows 10 a Windows 11 sin pasar por caja. Nada funciona ya.

Si quieres instalar y activar Windows 11 de forma legal tienes que pagar, ya que como dije no hay ninguna alternativa ni ningún truco que funcione, cosa que sí ocurría anteriormente. La única manera de activar dicho sistema operativo es con una licencia válida del mismo, y de ninguna otra versión.

Puede que alguno de nuestros lectores se esté preguntando si el canal Insider sigue siendo una opción, y la respuesta es que no. No me entendáis mal, puedes entrar al canal Insider y utilizar Windows 10 o Windows 11 gratis, pero no conseguirás una licencia de activación.

Puede utilizar cualquiera de esos dos sistemas operativos sin una licencia, pero tendrás que aceptar la clásica marca de agua que te recordará siempre que Windows no está activado. Esta marca de agua puede ser muy molesta, y puede interferir con algunas tecnologías y funciones que requieren de ejecución en modo a pantalla completa.

Qué puedo hacer si mi PC no cumple los requisitos de Windows 11

Si no puedes permitirte comprar uno nuevo tienes varias opciones:

Actualizar el equipo, si esto es posible, para cumplir con los requisitos. Por ejemplo, si tienes un PC con un Ryzen de primera generación solo con cambiar a un Ryzen de segunda generación ya cumplirías el requisito a nivel de CPU.

si esto es posible, para cumplir con los requisitos. Por ejemplo, si tienes un PC con un Ryzen de primera generación solo con cambiar a un Ryzen de segunda generación ya cumplirías el requisito a nivel de CPU. Utilizar Windows 10, que sigue siendo un sistema operativo muy capaz, funcional y con soporte hasta octubre del año que viene. Durante ese plazo de tiempo podrás ahorrar para comprar un PC nuevo, si es que lo necesitas.

que sigue siendo un sistema operativo muy capaz, funcional y con soporte hasta octubre del año que viene. Durante ese plazo de tiempo podrás ahorrar para comprar un PC nuevo, si es que lo necesitas. También puedes forzar la instalación de Windows 11 en tu PC aunque no cumpla con los requisitos. Conozco muchos casos de gente a la que esto les ha salido muy bien, pero no es la opción más recomendable, porque podrías tener problemas.

Imagen de portada generada con IA.