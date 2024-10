Polestar 2, rumbos

Down on the corner Clearence Clearwater Revival (Down on the Corner, 1969)

Polestar es una marca peculiar que nació de la visión e iniciativa de un veterano de la automoción europea como es Volvo y de Geely, la empresa china matriz del mismo. La idea de la marca es llevar la filosofía de diseño escandinavo de Volvo a unos coches impregnados de tecnología y 100% eléctricos para presentar una marca premium en el competitivo mercado actual de cero emisiones. La influencia del diseño sueco se refleja en una filosofía de líneas limpias y funcionales que buscan la elegancia a través de la sencillez como podemos ver en la arquitectura de Alvar Aalto o Arne Jacobsen el diseño industrial de Poul Henningsen o incluso los muebles de una marca de alcance mundial como Ikea.

Modelo analizado Polestar 2 Motor y acabado Dual Motor Performance Potencia 476 CV Velocidad máxima 205 Kmh Aceleración o-100 4,2 s Largo/ancho/alto 4606/1859/1574 mm Potencia máxima RPM 476 CV (184 CV motor delantero 292 CV motor trasero) Par máximo Nm/RPM 740 Nm Caja de cambios Automática Web https://www.tesla.com/ Precio 44.990 euros (antes de ayudas y descuentos)

En nuestro caso hemos tenido la oportunidad de probar uno de los modelos más interesantes de Polestar: el Polestar 2 Dual Motor Performance Plus, un coche que ha recibido recientemente interesantes actualizaciones tanto en la batería que ahora alcanza los 82 KWh brutos de capacidad como en el motor que ofrece 476 caballos con un reflejo en las prestaciones y autonomía mejorando en ambos casos. Sin embargo los cambios estéticos son mínimos y se limitan al color de la parrilla, ahora el mismo que la carrocería, y el diseño de las llantas.

Competición dura

Se trata de un modelo predestinado a competir con un verdadero superventas como es el Tesla Model 3 y en un mercado como el de las berlinas eléctricas de tamaño medio que resiste frente a los SUV mejor quizás que sus compañeros de motor de combustión. Es un mercado en el que el componente de la modernidad y el diseño es muy importante junto con las dosis justas de deportividad. La eficiencia también es un elemento diferenciador con el que Polestar está tan obsesionado como la competencia.

Así el aspecto del frontal sigue teniendo una estética frontal minimalista donde domina la denominada «SmartZone», una sección del coche donde se integran todos los sensores y la tecnología de asistencia a la conducción mediante radares. Ocupa el lugar de la parrilla de los coches de combustión y como hemos dicho ahora está pintada en el color de la carrocería. Los faros LED siguen disponiendo de ese peculiar diseño con su característica forma de «martillo de Thor» y mantienen ese toque de diseño moderno.

Diseño deportivo

El perfil del Polestar 2 es bastante peculiar ya que busca una estética deportiva con líneas sencillas con un maletero que se eleva ligeramente por encima de la línea que marca el resto de la carrocería con una cintura ascendente que se extiende desde los faros delanteros hasta los grupos ópticos traseros. La impresión que deja es la de un coche deportivo pero no es una impresión que se logre con vistosos spoilers o faldones sino con pocos trazos bien elegidos. Lo que sí llama la atención son Las llantas de 20 pulgadas, incluidas de serie en el paquete Performance Plus.

El diseño moderno y minimalista contagia también la parte trasera del Polestar 2. La tira de LED que une los grupos ópticos traseros crea una firma lumínica distintiva de este modelo más visible de noche o con baja visibilidad. El alerón es discreto y está integrado en el portón trasero y aporta un toque deportivo pero sobre todo contribuye a mejorar la aerodinámica del vehículo, aspecto que incide en el consumo y por lo tanto la autonomía del vehículo sobre todo en conducción en autopista o carretera.

Al acceder al interior del Polestar 2 la infuencia del diseño escandinavo y su parentesco con Volvo se hace aún más evidente. Un solo vistazo nos transmite minimalismo y funcionalidad además de buenos acabados y materiales de alta calidad. Llama la atención en este sentido el cuidado por prescindir de elementos superfluos. Como ocurre con otros modelos de la competencia como los de Tesla la mayoría de las funciones del vehículo se controlan a través de una pantalla táctil central de 11 pulgadas, que se integra en el salpicadero sin renunciar del todo a los mandos como ocurre con el modelo americano.

Interior estilizado

Los asientos son de diseño deportivo y están tapizados con un tejido de un tacto especialmente agradable. Es uno de los puntos fuertes del coche ya que ofrecen un confort sobresaliente y una excelente sujeción lateral en curvas. El uso de materiales reciclados en algunos elementos del habitáculo refleja el compromiso de la marca con la sostenibilidad. De hecho para el tapizado de los asientos se ha utilizado un material que proviene del reciclado de botellas de plástico PET.

Además en los paneles interiores se han utilizado materiales naturales como el lino que según el fabricante reduce el uso de plásticos en un 80 por ciento pero además consigue que el peso de estos elementos sea un 50% menor lo que es importante para el consumo del coche. Pero es que en el interior, además del lino y las botellas de plástico, hay otros elementos y paneles para los que se han utilizado materiales reciclados como tapones de corcho y hasta redes de pesca.

Para gobernar el sistema de información y entretenimiento este modelo luce una pantalla de 11,2 pulgadas y funciona integramente con el sistema Android Automotive, una plataforma desarrollada por Google que ofrece una experiencia intuitiva y altamente personalizable que requiere poca adaptación pues está inspirada en el sistema operativo de los móviles. La integración con Android Auto y Apple CarPlay garantiza la compatibilidad con la mayoría de los smartphones del mercado. La navegación, obviamente, queda a cargo de Google Maps.

Excelente pantalla

Para lograr sacar partido al sistema tendremos que utilizar nuestra cuenta de Google, si es que disponemos de una, para poder compartir los datos de la misma (direcciones, teléfonos etc) y utilizarlos con el sistema del coche. El funcionamiento es ágil y la pantalla tiene una calidad muy alta con buena visibilidad en distintas condiciones de luz. Se pueden utilizar directamente aplicaciones como Spotify y utilizar el asistente de voz. Para la instrumentación también se ha utilizado una pantalla, esta vez de 12 pulgadas, que muestra gran cantidad de información de forma nítida.

El Polestar 2 ofrece una habitabilidad buena, aunque el diseño de la carrocería y la colocación de las baterías en la parte inferior del coche comprometen un poco el acceso que es algo estrecho. Sin embargo una vez dentro hay espacio de sobra en las plazas delanteras y en las traseras se ofrece un espacio adecuado para dos adultos, aunque tres ocupantes viajarían con ciertas limitaciones como suele pasar con modelos de esta categoría y tamaño.

Capacidad del Maletero: El maletero del Polestar 2 tiene una capacidad de 405 litros en todal, lo que lo coloca en la media del segmento. El espacio disponible es suficiente para alojar el equipaje de sus ocupantes en la mayoría de las situaciones incluso para viajes de cierta duración. Además y como sucede con muchos modelos eléctricos cuenta con un pequeño maletero delantero o frunk de 35 litros ideal para guardar los cables de carga.

Al volante del Polestar 2

Llega el momento de la prueba dinámica y esta variante del Polestar 2 es el más potente de la gama. Sus dos motores eléctricos generan una potencia combinada de 476 CV que aunque no es de las más potentes de la categoría sigue siendo una cifra muy respetable. Por otro lado el par máximo es de 740 Nm, 60 más que la generación anterior del Polestar 2 gracias a los cambios en el motor del eje posterior que consiguen un mejor comportamiento y adherencia. El resultado es que este modelo acelera de cero a 100 KM/h en dos décimas menos: 4,2 segundos frente a 4,4.

El tacto de conducción es muy refinado y preciso, progresa con mucha suavidad en el tráfico urbano con reserva de potencia de sobra para aceleraciones fulmíneas. La insonorización es excelente con cristales acústicos laminados, un buen sellado de las puertas y el uso de materiales fonoabsorbentes para que tanto el sonido de rodadura como el aerodinámico sea mínimo.

En carretera el Polestar 2 tiene un comportamiento neutro en la mayoría de los casos aunque permite una conducción muy ágil y precisa. Su chasis deportivo, en combinación con la suspensión Öhlins ajustable, le confieren un comportamiento dinámico sobresaliente en curva. La dirección, con tres niveles de asistencia, resulta precisa y comunicativa aunque las reacciones a veces son demasiado apagadas por lo que las sensaciones están lejos de las que transmite el volante de un modelo deportivo tradicional.

En lo que respecta a la autonomía el Polestar 2 Dual Motor Performance Plus está equipado con una batería de iones de litio de 75 kWh de capacidad del fabricante LG Chem. Su autonomía homologada, según el ciclo WLTP, es de 467 km. En condiciones reales en carretera podemos superar los 300 km. El Polestar 2 admite una potencia de carga máxima de 155 kW en corriente continua lo que le permite realizar una carga del 10% al 80% de la batería en unos 58 minutos. En corriente alterna, la potencia máxima de carga es de 11 kW.

Conclusiones

El Polestar 2 ocupa un lugar único y peculiar en el mercado de los eléctricos principalmente por el diseño tanto interior como exterior destacando de una competencia que ha optado en algunos casos por diseños más futuristas. La influencia sueca, heredada de Volvo, se nota sobre todo en el ambiente minimalista y funcional que se respira en el interior del vehículo. Esta atmósfera junto con el diseño estilizado de la carrocería le da un aire de elegancia y modernidad.

En cuanto a las prestaciones los ajustes realizados por Polestar hacen que la conducción, sobre todo en carretera y autopista, sea más refinada que en anteriores generaciones. La aceleración, gracias al cambio del motor trasero, es más progresiva y la adherencia da la impresión de haber mejorado. En cualquier caso es una opción interesante para quien busque un eléctrico con buenas prestaciones y un diseño diferencial sin caer en la impersonalidad.