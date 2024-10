Apple iPhone 16 Plus, análisis: con Control de Cámara y chip A18

El iPhone 16 Plus y también el iPhone 16 dan un paso al frente y desafían por primera vez a los modelos Pro (como el iPhone 16 Pro analizado recientemente). Apple ha cambiado de estrategia al reducir la distancia que habitualmente había entre su gama base y la Pro, y creo que es un movimiento muy interesante, sobre todo teniendo en cuenta que mantiene los precios que tenía el iPhone 15 (también del Plus, que analizamos el año pasado).

El hecho de que los modelos iPhone 16 introduzcan el novedoso Control de Cámara, aprovechen las prestaciones de la cámara Fusión de 48 Mpx con opción de teleobjetivo de dos aumentos o el nuevo ultra gran angular para hacer fotos macro, ofrezcan los Estilos Fotográficos de última generación, incluyan el botón de acción y dispongan de un nuevo chip A18 diseñado para la tecnología de IA (Apple Intelligence) de la empresa de Cupertino es una declaración de intenciones de que la gama de entrada de los iPhone es más Pro que nunca.

En cuanto a Apple Intelligence, la tecnología de IA que con la llegada de iOS 18 (también iPadOS 18 y macOS 15 Sequoia) promete revolucionar la manera en la que interactuamos con nuestros dispositivos, la mala noticia es que a lo largo de octubre llega a Estados Unidos con iOS 18.1 e introducirá mejoras en los próximos meses, pero en Europa, y por lo tanto en España, estas funciones se retrasan hasta una fecha indefinida en 2025 dependiendo de las negociaciones con la Unión Europea en relación a la regulación de la IA.

Un verdadero contratiempo porque Apple Intelligence introduce nuevas herramientas para reescribir, revisar y resumir textos en todo el sistema, mejorando la eficiencia y la calidad de la redacción. Además, la creación de Genmoji y el uso de Image Playground permiten a los usuarios generar imágenes en segundos, haciendo que la comunicación y la expresión sean más divertidas y creativas.

El sistema también es capaz de resumir notificaciones y destacar los asuntos más urgentes mediante mensajes prioritarios en Mail. Además, los usuarios pueden grabar, transcribir y resumir mensajes de audio en las aplicaciones Notas y Teléfono. Durante una llamada telefónica, Apple Intelligence avisa a los participantes de la grabación y genera un resumen al finalizar, destacando los puntos más importantes de la conversación.

Siri también recibe una actualización significativa con una mejor comprensión del lenguaje y la capacidad de mantener el contexto de una petición a otra. Los usuarios pueden escribir a Siri en cualquier momento y cambiar entre texto y voz para agilizar las tareas diarias. Los usuarios de iOS 18 pueden acceder fácilmente a ChatGPT de OpenAI a través de Siri y las Herramientas de Escritura. Esta integración aprovecha las capacidades avanzadas de procesamiento de lenguaje natural de ChatGPT, proporcionando respuestas precisas y contextuales a una amplia variedad de consultas y tareas.

Especificaciones del Apple iPhone 16 Plus

Sistema operativo iOS 18 Pantalla Super Retina XDR. OLED de 6,7 pulgadas (17 cm) en diagonal. Funcionalidad Dynamic Island. Brillo máximo de 1.000 nits, pico de brillo de 1.600 nits (HDR) y pico de brillo de 2.000 nits en exteriores y brillo mínimo de 1 nit Resolución 2.796 x 1.290 píxeles a 460 p/p Procesador Chip A18. CPU de 6 núcleos (2 de rendimiento y 4 de eficiencia). GPU de 5 núcleos. Neural Engine de 16 núcleos Memoria 8 GB de RAM Almacenamiento 128 GB, 256 GB, 512 GB Cámara frontal 12 Mpx y apertura de f/1,9. Enfoque automático con Focus Pixels. Modo retrato con efecto bokeh avanzado y Control de Profundidad y Enfoque Cámara trasera Principal de 48 Mpx: 26 mm, apertura f/1,6. Ultra gran angular de 12 Mpx: 13 mm, apertura de f/2,2 y campo de visión de 120º. Teleobjetivo x2 de 12 Mpx: 48 mm, apertura de f/1,78. Zoom óptico de acercamiento x2, zoom óptico de alejamiento x2 y rango de zoom óptico x4. Zoom digital hasta x10 Vídeo Grabación de vídeo en 4K a 24, 25, 30 o 60 f/con Dolby Vision. Grabación de vídeo en 1080p a 25, 30 o 60 f/s con Dolby Vision. Zoom digital hasta x6. Audio espacial y grabación en estéreo Conectividad Wi-Fi 7 (802.1be) / Bluetooth 5.3 / 5G (Nano SIM y eSIM) Batería iones de litio. Según datos de Apple aporta hasta 27 horas de reproducción de vídeo. La carga rápida con adaptadores de 20W o más alcanza el 50% en 30 minutos (estos adaptadores se venden aparte) Dimensiones 16,09 x 7,78 0,78 cm Peso 199 gramos Colores Negro, blanco, rosa, verde azulado y azul ultramar Contenido de la caja iPhone 16 Plus, cable de carga USB-C y documentación Precio Desde 1.109 euros hasta llegar a 1.489 euros del modelo con 512 GB de almacenamiento

Nuevos colores y botón de acción para el iPhone 16 Plus

Aunque el color del iPhone 16 Plus que podéis ver en las imágenes que acompañan este análisis es el negro que ya estaba disponible en la generación anterior, Apple ha evolucionado en las tonalidades con una gama más «vibrante», es decir, más brillante y fuerte, en este caso en blanco, rosa, verde azulado, azul ultramar y el ya comentado negro.

El diseño del iPhone 16 Plus destaca por su enfoque en la durabilidad y la integración del color. Su vidrio trasero es una única pieza que ha evolucionado mediante un proceso avanzado, permitiendo la incorporación de los nuevos tonos. La química desempeña un papel crucial en la creación de este vidrio, ya que los iones metálicos se incorporan en el material desde el inicio del proceso, integrando el color de manera uniforme.

El marco de aluminio de grado aeroespacial, elaborado con un 85 % de contenido reciclado, se complementa con cada tono de vidrio, lo que proporciona un acabado mate texturizado coherente en todo el diseño. La disposición de las cámaras traseras en una alineación vertical añade un toque renovado, optimizando el espacio para poder grabar vídeo espacial compatible con las gafas Vision Pro de Apple.

Apple ha modificado la alineación de las cámaras para poder grabar vídeo espacial compatible con las Vision Pro. En la imagen de arriba, el iPhone 16 Plus está a la izquierda y el iPhone 15 Plus a la derecha.



Otra de las novedades en el diseño del iPhone 16 Plus (presente por primera vez en la generación anterior de la gama Pro) es el llamado botón de acción, que reemplaza la pestaña que teníamos encima de los botones de volumen y que servía para activar el modo silencio del dispositivo. Con el botón de acción contamos con más opciones de personalización, una prestación que será muy útil para aquellos usuarios que necesitan acceder con frecuencia a una función de accesibilidad específica.

Basta con mantenerlo pulsado para activar cualquier acción, de manera que se evitan pulsaciones accidentales (si solo se pulsa una vez, el propio iPhone te avisará de que necesitas mantenerlo pulsado para activar la acción). Para saber lo que puedes hacer con él solo tienes que irte a Ajustes > Botón de acción y encontrarás todas estas opciones:

– Modo silencio: Es la acción predeterminada. Si lo mantenemos presionado alternaremos entre los modos de timbre y silencio. También podemos presionar una vez para verificar el estado actual o echar un vistazo a la barra de estado para ver si el modo silencio está activado.

– Cámara: Abre la app de Cámara desde cualquier lugar en el iPhone. Ahora con el nuevo Control de Cámara tiene menos sentido.

– Modos de concentración: Activa los modos de concentración para silenciar las notificaciones.

– Linterna: Enciende y apaga la linterna LED.

– Nota de voz: Mantén el botón presionado para comenzar una nota de voz.

– Reconocer música: A través de la aplicación Shazam podremos identificar una canción que esté sonando cerca o en nuestro iPhone.

– Traducir: Traduce conversaciones en vivo entre dos idiomas diferentes.

– Lupa: Abre la app Lupa.

– Controles: Usa el botón de acción para acceder rápidamente a tus controles favoritos, como el cronómetro, la alarma, el modo avión, el modo oscuro y más.

– Atajo: Personaliza el botón de acción con los atajos para realizar rápidamente las tareas que haces con regularidad.

– Accesibilidad: Para aquellos usuarios que necesitan usar con frecuencia una función de accesibilidad

– Sin acción: Podemos hacer que no realice ninguna acción.

Nuevo control de la cámara en el iPhone 16 Plus

Otra de las grandes novedades de la «generación 16» de iPhone (en todos sus modelos) es el llamado control de la cámara (o Control de Cámara), un botón táctil que se ubica en la parte inferior del lateral derecho, debajo del botón de encendido.

Con solo pulsar este botón podemos acceder a la aplicación Cámara y usarla en modo horizontal o vertical. Gracias al sensor de alta precisión que reconoce las pulsaciones suaves y un sensor capacitivo que permite las interacciones táctiles, podremos encuadrar la imagen y ajustar opciones como el zoom, la exposición, la profundidad de campo, las cámaras, los estilos y el tono.

Tengo que reconocer que me ha costado un poco acostumbrarme a las diferentes acciones posibles: apretar el botón, pulsar suavemente, hacer una doble pulsación suave o deslizar el dedo para saltar entre las diferentes opciones.

Es cuestión de practicar, si bien muchos de vosotros os plantearéis si no es mejor usar directamente los controles que ofrece la aplicación Cámara. Al principio me sentí un poco frustrado por no acabar de «pillar el truco» al Control de Cámara, pero tras ponerle al iPhone 16 Plus la funda Silicone Case con MagSafe (que vende Apple por 59 euros), mi experiencia mejoró muchísimo (igual la sensibilidad del botón se ha visto atenuada con la funda, algo que para mi forma de presionarlo es mejor).

En una futura actualización de iOS 18, que llegará en algún momento del otoño, Apple actualizará el control de la cámara con un obturador de dos fases que permitirá fijar de manera automática el enfoque y la exposición con un suave toque, de manera que podremos cambiar el encuadre sin que el sujeto se desenfoque, tal como se hace con cámaras profesionales. Además, los desarrolladores podrán integrar el Control de Cámara en apps de terceros como Kino para ajustar el balance de blancos y seleccionar puntos de enfoque a distintos niveles de profundidad.

Es posible configurar el Control de Cámara para abrir otra aplicación de cámara que usemos frecuentemente (desde Configuración > Cámara > Control de Cámara) u otras apps como la lupa o el escáner de códigos. También puedes ir a Configuración > Accesibilidad > Control de Cámara y elegir que la pulsación sea por omisión, más suave o más fuerte (en mi caso lo he dejado en «más suave», pero es cuestión de que pruebes cuál es la que mejor se adapta a ti), o que la velocidad de la doble presión sea de nuevo por omisión, más lenta o muy lenta.

En cuanto a un futuro un poco más lejano en el tiempo, por lo menos para aquellos países en los que todavía tarde en llegar Apple Intelligence, el Control de Cámara incorporará prestaciones de «inteligencia visual» para que sea posible obtener información sobre objetos y lugares. Por ejemplo, se podrá ver los horarios y las valoraciones de los restaurantes cuando pasemos por delante de ellos, añadir eventos al calendario desde carteles o folletos informativos, identificar razas de perros, etc. Además, se podrá buscar el lugar donde se vende un artículo concreto en Google o resolver problemas con ayuda de ChatGPT.

A18, el primer chip diseñado para un modelo no Pro

El chip A18 del iPhone 16 marca un hito importante en la evolución de los procesadores de Apple, al ser el primero diseñado específicamente para un modelo no Pro, dando un salto notable de dos generaciones respecto al A16 Bionic del iPhone 15. Desarrollado con tecnología de segunda generación de 3 nanómetros, incorpora transistores más pequeños y avanzados que ofrecen mayor velocidad y eficiencia energética.

El A18 cuenta con una CPU de 6 núcleos que incluye dos núcleos de alto rendimiento y cuatro núcleos de eficiencia. Este diseño no solo aumenta la velocidad de procesamiento, sino que también optimiza el consumo de energía. La CPU del A18 es hasta un 30% más rápida que la del iPhone 15 y hasta un 60% más rápida que la del iPhone 12, proporcionando un salto considerable en el rendimiento de tareas cotidianas y avanzadas.

La GPU de 5 núcleos del A18 también introduce mejoras significativas, siendo crucial para funciones que van desde la IA hasta la experiencia visual en juegos con gráficos espectaculares y las funciones avanzadas de la cámara. Esta nueva arquitectura es hasta un 40% más rápida que la GPU del iPhone 15 y alcanza el doble de velocidad en comparación con la del iPhone 12. Además, mantiene la eficiencia energética característica del A18, ofreciendo el mismo nivel de desempeño con un consumo de energía un 35% menor que su predecesora.

Por su parte, el Motor Neuronal de 16 núcleos del A18 ha sido optimizado para ejecutar modelos de Inteligencia Artificial generativa de gran tamaño. Este motor se complementa con un ancho de banda de memoria del sistema un 17% mayor, asegurando un acceso rápido y eficiente a los datos.

El A18 también mejora la experiencia fotográfica del iPhone 16 gracias a un procesador de señal de imagen (ISP) avanzado que potencia funciones como los Estilos Fotográficos de última generación, la grabación de vídeos en 4K con profundidad de campo a través del modo Cinemático y la captura de vídeos estables mediante el modo Acción.

Cámara Fusion de 48 Mpx con teleobjetivo óptico 2x

La cámara del iPhone 16 y el iPhone 16 Plus introduce importantes mejoras que elevan la experiencia fotográfica, destacando su capacidad para capturar imágenes de alta calidad en una amplia variedad de situaciones. Su elemento central es la cámara Fusion de 48 Mpx, que combina la potencia de dos cámaras ópticas en una sola, gracias a un sensor de cuatro píxeles que ofrece fotografías de superalta resolución con un nivel asombroso de detalle.

El motor fotónico del iPhone 16 Plus se encarga de fusionar un marco de 48 Mpx con otro de 12 Mpx, optimizado para la captura de luz, y combina cada cuatro píxeles en uno. Este enfoque ofrece una resolución predeterminada de 24 Mpx, lo mejor para encontrar el equilibrio entre detalle, rendimiento en condiciones de poca luz y un tamaño de archivo adecuado. Además, la cámara Fusion de 48 Mpx está equipada con un nuevo revestimiento antirreflectante en la lente que minimiza los reflejos para obtener imágenes más limpias y claras.

Fotografías tomadas, de arriba a abajo, con Ultra Gran Angular 13 mm, cámara Fusion 26 mm, cámara Fusion 52 mm y cámara Fusion 134 mm.

Para situaciones que requieren un mayor nivel de detalle, como fotografías de paisajes, el iPhone 16 Plus permite capturar imágenes de 48 Mpx con la máxima resolución. Lo puedes activar a través de Configuración > Cámara mediante el control de resolución HEIF MAX.

La cámara Fusion también ofrece capacidades de teleobjetivo, utilizando los 12 Mpx centrales del sensor de cuatro píxeles para capturar imágenes con una calidad óptica de 2x y una longitud focal de 52 mm. Esta opción de teleobjetivo supera a generaciones anteriores con una apertura más rápida, lo que le permite capturar hasta 1,6 veces más luz. Esta mejora se traduce en un rendimiento superior en condiciones de baja iluminación y un procesamiento de imágenes avanzado con Deep Fusion, que garantiza fotos nítidas y detalladas sin retardo del obturador. Además, la cámara permite la grabación de vídeo en 4K a 60 fps con soporte para Dolby Vision.

Por otro lado, la cámara Ultra Gran Angular del iPhone 16 Plus ha recibido notables actualizaciones, incluyendo una apertura más rápida de ƒ/2,2 y píxeles más grandes de 1,4 μm, lo que le permite capturar hasta 2,6 veces más luz. Estas características mejoran considerablemente la calidad de imagen y vídeo en situaciones de poca luz. El enfoque automático de esta cámara facilita la fotografía macro, permitiendo capturar detalles nítidos al acercarnos.

Estilos Fotográficos de última generación

Apple ha avanzado mucho en sus Estilos Fotográficos, un total de 15 ajustes predeterminados (Estándar, Rosa frío, Neutro, Oro, Ámbar, Oro Rosa, Brillante, Natural, Luminoso, Dramático, Discreto, Acogedor, Etéreo, B/N Apagado y B/N Marcado), aunque cada uno de ellos se puede configurar para ajustar el tono exacto mediante un cuadro de control que regula la intensidad de color y el tono.

En el caso de los matices de la piel, podemos elegir diferentes estilos para personalizar la imagen tomada con un procesamiento avanzado del tono de piel. Estos estilos afectan al sujeto y generalmente dejan el resto de la escena sin cambios, y es posible dejar un estilo predeterminado en la configuración de la cámara para obtener siempre el mismo aspecto en nuestras fotos.

Nueva experiencia sonora

Además, captura audio espacial por defecto cuando se graba en modo de vídeo. Esto proporciona una experiencia más inmersiva para escuchar el audio de nuestros vídeos con AirPods, las gafas Apple Vision Pro o incluso con los sistemas de sonido envolvente de cine en casa. El vídeo también captura la pista de audio estéreo para una edición más sencilla o para escucharlo en plataformas que no admiten la reproducción de audio espacial.

Usando algoritmos avanzados de aprendizaje automático, el iPhone 16 Plus ofrece una calidad de audio mucho mejor al grabar vídeos en entornos ventosos. La reducción de ruido del viento está activada por defecto (puedes desactivarla en Configuración) y ayuda a reducir el ruido del viento no deseado en el vídeo mientras mantiene la calidad del audio de lo que que realmente queremos escuchar.

Por último, me gustaría hablar de la Mezcla de Audio, que utiliza las entradas de la captura de audio espacial para distinguir entre el ruido de fondo y las voces al grabar vídeos. Esto proporciona increíbles capacidades de edición de sonido e incluso después de haber grabado un vídeo podremos editar el sonido seleccionando Editar > Mezcla de Audio, con las siguientes opciones:

– La opción Estándar captura el sonido en audio espacial sin ajustes.

– La opción En pantalla aísla la voz de la persona que habla en cámara y puede eliminar voces no deseadas fuera de cámara.

– La opción Estudio hace que parezca que estamos grabando dentro de un estudio profesional, como si los micrófonos estuvieran cerca del sujeto, incluso si se encuentran a unos pocos pies de distancia.

– La opción Cine formatea las voces como en las películas: las voces dentro y fuera del cuadro de la cámara se centran en una pista desde la pantalla, con ruidos ambientales en sonido envolvente.

Conclusiones

El lanzamiento del iPhone 16 y el iPhone 16 Plus supone una gran noticia para muchos usuarios que no necesitan algunas de las prestaciones que diferencian a los modelos Pro, ya que con la gama base de esta nueva generación están muy cerca de disfrutar de todas ellas.

Echamos de menos que no incorpore la pantalla ProMotion de 120 Hz, siga quedándose en 60 Hz y no sea Always-on, y también que Apple haya optado por limitar las velocidades de transferencia de datos a USB 2.0, lo que significa que la velocidad máxima es de 480 Mbps frente a las velocidades de USB 3.0 de los modelos Pro.

Pero esto no puede empañar una gama base que, sin haber aumentado el precio respecto a la generación anterior, es sin lugar a dudas la mejor de la historia de Apple.