Xbox Cloud se plantea competir con GeForce Now

Dentro del conjunto de servicios incluidos en Game Pass, Xbox Cloud es, con mucho, el que tiene un mayor potencial de desarrollo y alcance. Quienes me leen de forma habitual ya saben que siempre he defendido que los servicios de juego en la nube son una excelente opción (y en no pocos casos la única) para poder disfrutar de una buena selección de títulos que, de estar disponibles únicamente para instalarlos en el dispositivo en el que queremos emplearlos, quedarían totalmente fuera del alcance.

Recientes filtraciones sugieren que Microsoft podría estar planeando un gran cambio en Xbox Cloud Gaming: la capacidad de transmitir cualquier juego de la biblioteca de los usuarios, sin importar si está o no disponible en Xbox Game Pass. Aunque no se ha hecho un anuncio oficial, varias fuentes cercanas a la compañía han señalado que esta funcionalidad podría comenzar a probarse en noviembre con Xbox Insiders. De confirmarse, esto colocaría a Xbox Cloud en competencia directa con GeForce Now de NVIDIA, un servicio que ya ofrece algo similar al permitir a los jugadores transmitir títulos que poseen en distintas plataformas.

Hasta ahora, la principal diferencia entre ambos servicios ha sido que Xbox Cloud solo permite transmitir parte de los juegos de Game Pass, mientras que GeForce Now permite acceder a la biblioteca personal de los usuarios sin necesidad de instalaciones. Si las filtraciones son ciertas, esta nueva funcionalidad de Xbox Cloud eliminaría esa limitación, ampliando su alcance considerablemente y ofreciendo mayor flexibilidad a los jugadores. No obstante, aquí debemos tener en cuenta que Microsoft se enfrentaría a un servicio muy consolidado y muy valorado por sus usuarios, por lo que no sería una competición sencilla.

Sin embargo, hay bastantes dudas y preguntas sobre cómo se gestionarán los acuerdos de licencias y si todos los juegos estarán disponibles para esta nueva función. Según las filtraciones, algunos editores podrían no ofrecer ciertos títulos debido a acuerdos preexistentes, lo que complicaría la oferta. Aún así, la posibilidad de que Xbox Cloud amplíe su catálogo podría ser un punto clave para competir en el creciente mercado de los juegos en la nube.

Vuelvo a recordar, eso sí, que dado que Microsoft aún no ha confirmado oficialmente estas informaciones, es importante tomar estos detalles con cautela. No obstante, el creciente interés por los servicios de juego en la nube, que permite que estos lleguen a smartphones, tablets, televisores y otros dispositivos en los que la ejecución en local no es posible, y si estas filtraciones se confirman, el lanzamiento de esta función marcaría un importante cambio en la dirección de Xbox Cloud y en la competencia directa con GeForce Now.