Nintendo no odia la emulación, solo quiere que no toquen su dinero

A Nintendo nunca le ha temblado la mano a la hora de proteger su propiedad intelectual. Sus juegos y sus personajes son sus dos fuentes de ingresos más importantes, y por ello siempre ha estado dispuesta a defenderlos con uñas y dientes de la piratería y de cualquier acto que, a su juicio, pudiera representar algún tipo de perjuicio económico.

En este sentido la emulación de Nintendo Switch ha sido uno de los problemas más importantes a los que ha tenido que enfrentarse la compañía japonesa. Ya sabemos cuál ha sido el desenlace, los distintos emuladores que estaban disponibles en PC han ido cayendo uno a uno, y ya no queda ninguno disponible de forma pública debido a la campaña de acoso y derribo de Nintendo.

Esto podría hacernos pensar que a Nintendo no le gusta la emulación, pero en realidad no es así, a la compañía japonesa no le gusta que le toquen el bolsillo, eso es todo. Sus intereses son puramente económicos, como los de cualquier empresa, y por ello utiliza la emulación cuando esto puede reportarle algún tipo de beneficio o de utilidad.

Un claro ejemplo lo tenemos en el Nintendo Museum de Japón, donde la compañía japonesa utiliza emuladores de PC para recrear juegos clásicos de sus consolas. Esto es muy fácil de comprobar, ya que al desconectar el mando de Super Nintendo, que estaba conectado mediante USB, se puede escuchar el sonido clásico que hace Windows cuando se desconecta un dispositivo.

Esto es totalmente comprensible y perfectamente lógico, ya que resulta mucho más fácil colocar PCs con emuladores de juegos clásicos que llenar un museo con las consolas y los cartuchos originales. También reduce los costes y simplifica el mantenimiento de todo el equipamiento, y facilita el reemplazo de dispositivos defectuosos.

Algunos han visto en esta actitud de Nintendo una especie de doble moral, pero la verdad es que al final lo único que tenemos es a una empresa defendiendo sus intereses y luchando contra la piratería, algo que es completamente lícito. La gran N utiliza además sus propios emuladores, aunque sería interesante ver hasta qué punto se han apoyado en emuladores de terceros para crear sus propias soluciones. Nunca llegaremos a saberlo, por desgracia.

No estoy en contra de la emulación como manera de conservar y de poder seguir disfrutando de juegos clásicos que no se podrían jugar de otra forma, pero también creo que no todo vale en este sentido, y que la emulación no debe servir de excusa para defender la piratería.