Redescubre los grandes clásicos con estos 7 emuladores para Android

La mayoría de las personas tienen en el bolsillo un smartphone Android que por lo general va sobrado para poner en funcionamiento juegos tridimensionales, esto quiere decir que desde hace años son dispositivos perfectos en términos de potencia para la ejecución de esos emuladores que permiten volver a disfrutar de las joyas del pasado.

Los videojuegos son un sector que desde hace años intenta penetrar en los móviles, pero su público se ha quedado aparentemente centrado en el perfil casual. Esto explica, por ejemplo, el éxito de Nintendo Switch y el interés que ha despertado la Steam Deck entre los jugadores con un perfil más hardcore, además de que las pantallas táctiles en muchas ocasiones (puede que la mayoría) no son muy cómodas para manejar juegos diseñados para ser manejados con un mando.

Dicho con otras palabras, utilizar un móvil Android para ejecutar clásicos del pasado mediante emuladores suena a una idea muy atractiva, pero posiblemente no todos queden satisfechos con la experiencia debido a las obvias limitaciones de las pantallas táctiles. Ante esa situación hay dos posturas que se pueden adoptar:

Primero, aceptar la situación e insistir con la pantalla táctil hasta adaptarse a ella, lo que facilitaría o al menos haría más “práctico” el uso del móvil en esos momentos muertos que uno tiene durante el día, por ejemplo, mientras viaja en autobús.

Lo segundo es aceptar que la pantalla táctil no vale para esto y convertir el móvil, junto con un controlador Bluetooth, en una plataforma de videojuegos portable. Gracias a que Android usa el kernel Linux, sobre el papel debería de soportar incluso el DualSense de Sony. Es cierto que por ahí hay mandos a los que se les puede acoplar el móvil, pero son un invento que aparentemente no ha tenido mucha difusión. Otra opción es comprar un mando de pequeñas dimensiones que quepa en el bolsillo, pero en caso de adquirir uno sería preferible hacerlo junto con alguna protección para evitar aplastar los botones y los sticks (en caso de tenerlos).

Obviamente, las dos posturas no son incompatibles. ¿Se te ha encendido la bombilla sobre cómo quieres usar los emuladores en tu móvil Android? Aquí vamos a mencionar siete emuladores servidos en distintos formatos y de distintas plataformas que puedes usar de forma gratuita (aunque en algunos casos hay versiones de pago con características adicionales).

RetroArch (solución “universal”)

Empezamos con una de las soluciones publicadas como software libre (licencia GPLv3) más populares del segmento, RetroArch, que es un desarrollo multiplataforma con aplicaciones para Windows, Linux, macOS, iOS, Haiku, Raspberry Pi, Xbox One y Series, PlayStation (aunque la 5 todavía no está soportada), Nintendo Switch, navegador web y obviamente Android, entre otras. Debido a que es software libre, extraoficialmente puede ser llevada a otras plataformas, pero eso es ya otro tema.

RetroArch ofrece la posibilidad de emular diversas plataformas. Para ello los usuarios descargan “núcleos” que son ejecutados en la aplicación y cada “núcleo” se encarga de emular un modelo de consola. Este enfoque la convierte en una solución muy potente, pero posiblemente un tanto difícil de configurar. Entre las consolas que se pueden emular están, como no, muchas de las más populares, entre ellas Dreamcast, PSP, Nintendo 64 y Game Cube, que se suman a otras más clásicas como Super Nintendo, la primera PlayStation y MAME. El usuario tiene a su disposición una gran cantidad de núcleos, pero muchos de ellos se dedican a emular una misma plataforma (por ejemplo están Snes9x y diversas compilaciones de bsnes para emular la Super Nintendo).

Si uno aprende a usarla, RetroArch es una excelente “solución universal” de emulación de consolas de videojuegos. En la Play Store de Google (nos centraremos en esta porque es la oficial y la que conoce todo el mundo) hay dos versiones de la aplicación: una estándar que soporta 50 núcleos y otra Plus que soporta 127. Eso sí, la segunda requiere de Android 8 o posterior para ser utilizada.

ClassicBoy Pro (solución “universal”)

ClassicBoy Pro puede ser considerada como una rival directa de RetroArch debido a que también es una especie de “solución universal” de emulación capaz de soportar muchas plataformas, entre ellas Super Nintendo, PlayStation, Nintendo 64, Game Boy Advance y más. Para ello se apoya en soluciones existentes como Snes9x y PCSX-ReARMed.

ClassicBoy Pro es capaz de escanear las ROM presentes en el almacenamiento y de configurar la consola pertinente de manera automática, por lo que termina poniéndolo muy fácil para redescubrir joyas del pasado. Otras características de la versión gratuita son los perfiles para controladores (los cuales son detectados y configurados de manera automática), las funciones para trucos, diversas opciones para el audio y el vídeo, además de exportación e importación de los datos de los juegos.

Como vemos, la versión gratuita de ClassicBoy Pro ofrece potentes posibilidades para cualquier usuario deseoso de convertir su smartphone Android en una “máquina del tiempo”. La versión completa, que cuesta 7,49 euros desde España, suma a las características de la versión gratuita la posibilidad de restablecer el estado de los juegos desde autoguardado y ranuras de guardado, gestos y el sensor del controlador, además de poner a disposición más plugins y permitir emular más juegos.

Nostalgia.NES (Nintendo NES)

El nombre ya deja poco a la imaginación. La mítica NES sigue siendo una consola ampliamente emulada e incluso jugada por aquellos que aún la tengan junto a unos controladores funcionales, ya que títulos como Super Mario Bros 1 y 3 se han consolidado como dos de los mejores juegos de plataformas de todos los tiempos (y para muchos son los mejores).

Nostalgia.NES ofrece una interfaz sencilla y amigable para recordar clásicos como los ya mencionados Super Mario, además del Zelda original, el primer Metroid o algunos de los primeros Castlevania, además de otros muchos. Entre sus características tiene la compatibilidad con las versiones NTSC (Estados Unidos y Japón) y PAL (Europa) de los juegos, aceleración de los gráficos por hardware con OpenGL ES, soporte para controles a través de Wi-Fi, botones de turbo, sonido a 44.100Hz, un controlador virtual personalizable, soporte para controladores vía Bluetooth y códigos de trucos especiales.

En resumidas cuentas, una solución sencilla y funcional para volver a disfrutar de algunos de los mejores videojuegos de la historia y, por qué no decirlo, una oportunidad para que los más jóvenes los descubran. Además de la versión gratuita, también hay otra de pago con algunas características adicionales.

DuckStation (PlayStation)

Ahora saltamos a la primera consola de Sony, que en su momento supuso toda una revolución dentro de la industria gracias a que consolidó los discos ópticos (CD-ROM en su momento) como medio para distribuir los videojuegos y puso los cimientos para que los entornos tridimensionales se convirtieran en el estándar en las consolas de videojuegos, si bien no fue la primera en ninguno de esos frentes.

DuckStation es un proyecto cuyo código fuente está publicado bajo la licencia GPLv3, así que es software libre de línea dura. Oficialmente ofrece soporte para Android, Linux y Windows, siendo gratuito en todas las plataformas.

DuckStation, o al menos su versión para Android, soporta imágenes de juegos en los formatos cue, iso, img, ecm, mds, chd y PBP sin cifrar. El renderizado es capaz de realizarlo por software (procesador) o por hardware mediante OpenGL o Vulkan (Vulkan en teoría debería de ofrecer un mejor rendimiento junto a un menor consumo energético). Para poder jugar hay que cargar antes una BIOS de la consola.

Entre sus características tiene el ser capaz de poner las versiones PAL de los juegos a 60fps; aumento de escala, filtrado de texturas y color verdadero (24 bits) en los renderizadores por hardware; soporte para hasta ocho controladores; configuraciones por juego; PGXP para precisión de la geometría, corrección de textura y emulación del búfer de profundidad; un editor de tarjetas de memoria (memory cards); además de overclock del procesador emulado para mejorar el rendimiento de los juegos.

Snes9x EX+ (Super Nintendo)

Y llegamos a unos de los grandes clásicos de la emulación de consolas de videojuegos, Snes9x, que en Android puede ser empleado mediante la aplicación Snes9x EX+. Aquí nos encontramos con la misma facilidad y calidad que en las versiones para sistemas de escritorio.

Si uno es muy fan de la Super Nintendo, Snes9x EX+ es una solución ideal gracias su interfaz de usuario minimalista y a que intenta centrarse en ofrecer una experiencia con bajas latencias. De entre sus características destaca el soporte para controladores vía Bluetooth y USB, que abarca cualquier dispositivo HID reorganizado como un controlador de PlayStation 4 o Xbox. Este servidor ha probado un controlador 8BitDo Pro 2 con éxito.

SuperMD (MegaDrive)

Y aquí otro emulador sencillo, en esta ocasión de la clásica MegaDrive de Sega, que para muchos protagonizó junto a Super Nintendo la era dorada de las consolas de videojuegos.

SuperMD, que cuenta con versión de pago con algunas características adicionales, lo pone muy fácil para ejecutar juegos publicados para la clásica MegaDrive. Su interfaz, a pesar de estar en inglés, es bastante autoexplicativa y con tan solo ir tocando el usuario encontrará la forma de cargar y ejecutar las ROM.

Pizza Boy (Game Boy Advance)

Pizza Boy es un emulador de Game Boy Advance que cuenta con una versión gratuita y básica y otra de pago con todas sus posibilidades.

Según la ficha de la versión gratuita disponible en la Play Store de Google, Pizza Boy garantiza una emulación a 60 fotogramas por segundo incluso sobre hardware antiguo gracias a que está escrito en C y ensamblador, tecnologías que trabajan a más bajo nivel que Java y C#, por nombrar dos ejemplos. No tiene publicidad, se apoya en las bibliotecas nativas de OpenGL y OpenSL para dar rendimiento a nivel de vídeo y permite guardar y restaurar partidas. Ofrece cámara lenta, avance rápido, capturas de pantalla en formato JPG, personalización de la posición y el tamaño de los botones, además de soportar controladores.

La versión Pro, que es de pago, añade entre otras cosas soporte de BIOS, guardado rápido y automático, trucos, muchas mejoras en el menú de configuración (que en la versión gratuita se ven, pero no son accesibles) y multijugador local y a través de Wi-Fi.

Aquí tenemos otro emulador sencillo y fácil de usar para rememorar esta portátil de Nintendo, que si bien fue un buen producto, tuvo una vida algo más corta (o al menos fue perdiendo prioridad) de lo previsto debido a que la Gran N tuvo que responder a la PSP con la Nintendo DS original.

Android es un sistema más que ideal para emulación

Como vemos, hay muchas formas de poder disfrutar de los grandes clásicos de los videojuegos con un móvil o una tablet Android, y es más, el mayor aperturismo del que goza el sistema operativo de Google puede hacerlo incluso más ideal para este propósito que su gran rival dentro del segmento: el iOS de Apple (junto al más reciente iPadOS).

Dependiendo de las plataformas en las que el usuario esté interesado, puede serle mejor recurrir a una solución universal o a una orientada a una consola específica. A este servidor le está empezando a enamorar RetroArch y sus posibilidades.