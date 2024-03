Suyu también ha caído, «adiós» al emulador de Nintendo Switch

Suyu fue lanzado como un emulador de Nintendo Switch que venía a llenar el vacío que había dejado Yuzu. La primera build era prometedora, ya que estaba disponible con instaladores para Windows, Linux, macOS e incluso para Android, pero lamentablemente ha durado menos que un caramelo en la puerta de un colegio.

La DMCA apenas ha tardado un par de días en enviar una orden de cese y desistimiento para que GitLab, que era donde estaba alojado el repositorio de Suyu, retire este nuevo emulador de Nintendo Switch. No han tenido más remedio que cumplir con esa orden de forma inmediata, y es que de no haberlo hecho se habrían encontrado en una situación muy complicada que podría haberlos llevado a afrontar una demanda millonaria.

Está claro que Nintendo sigue intentando poner puertas al campo, pero no creo que este movimiento, ni las futuras órdenes de cese y desistimiento que se emitan contra nuevas revisiones de este emulador de Nintendo Switch vayan a ser realmente efectivas. Internet es un «mundo» enorme y lleno de posibilidades, y al final los responsables del proyecto encontrarán la manera de ofrecerlo esquivando el alcance de la DMCA.

Al momento de escribir el artículo tengo constancia de que este emulador ha vuelto a la vida en otros repositorios, aunque por razones obvias no puedo facilitar el enlace, y os pido que vosotros tampoco lo hagáis en los comentarios. Entiendo que Nintendo quiera proteger su propiedad intelectual, de hecho es totalmente lícito y no lo cuestiono en absoluto, pero también pienso que se ha embarcado en una cruzada que no puede ganar.

De momento, el emulador Ryujinx se ha librado de la DMCA, pero no lo diremos muy alto ya que al final con la victoria ante Yuzu y Suyu puede que Nintendo se anime a tomar medidas también contra ese otro emulador, que lleva funcionando desde 2017 y se presenta como un proyecto de código abierto que también está monetizado a través de Patreon.

Personalmente siempre he preferido los sistemas originales para jugar a sus correspondientes catálogos de juegos, ya que al final las sensaciones que transmiten la consola y su sistema de control marcan una diferencia enorme frente al uso de un teclado o de un mando genérico o de imitación. Entiendo que esto no siempre es posible, y que obviamente hay una enorme cantidad de juegos arcade que no se pueden disfrutar en su forma original, pero en el caso de Nintendo Switch esta excusa no es válida.

