Consigue Dragon Age The Veilguard gratis con GeForce Now

Como cada jueves vamos a repasar las novedades que llegan a GeForce Now, el conocido servicio de juego en la nube de NVIDIA. El gigante verde ha confirmado una promoción muy interesante que nos permitirá conseguir Dragon Age The Veilguard gratis al suscribirnos durante seis meses a GeForce Now Ultimate.

El precio de seis meses de suscripción a GeForce Now Ultimate es de 109 euros. Al conseguir Dragon Age The Veilguard gratis tendremos un ahorro de 59,99 euros, que es el precio que tiene este juego en Steam, así que en realidad solo estaríamos pagando 49,01 euros por dicha suscripción. Os recuerdo que esta modalidad incluye:

Acceso a una plataforma equivalente a una GeForce RTX 4080.

Sesiones de hasta 8 horas de duración.

Tecnologías RTX, con trazado de rayos acelerado por hardware y NVIDIA DLSS 3.5.

Hasta 240 FPS en juegos.

Sin publicidad.

En cuanto a las novedades que llegan esta semana a GeForce Now tenemos un total de 10 juegos:

Neva (Nuevo en Steam).

MechWarrior 5: Clans (Nuevo en Steam y Xbox, PC Game Pass).

A Quiet Place: The Road Ahead (Nuevo en Steam).

Assassin’s Creed Mirage (Nuevo en Steam).

Artisan TD (Steam).

ASKA (Steam).

Dungeon Tycoon (Steam).

South Park: The Fractured But Whole (PC Game Pass).

Spirit City: Lofi Sessions (Steam).

Star Truck (Xbox, Game Pass).

Si tu PC no puede mover juegos actuales y no tienes dinero para actualizarlo este servicio de juego en la nube te ayudará a disfrutarlos sin problema. En caso de que tampoco tengas dinero para pagar una suscripción tranquilo, GeForce Now está disponible también en una versión totalmente gratuita que te dará acceso a una plataforma básica, y te permitirá disfrutar de sesiones de juego de hasta una hora de duración.

Os puedo confirmar que esa versión gratuita funciona bastante bien, y se puede convertir en un auténtico salvavidas para todos esos amantes del gaming que tienen que ahorrar para poder actualizar su PC, pero que quieren poder seguir disfrutando de los nuevos juegos que van llegando al mercado. Las modalidades «prioritaria» y «ultimate» se pueden comprar por 10,99 euros y 20,99 euros al mes, o en pack de seis meses. Estos packs son lo más recomendable por el ahorro que suponen.