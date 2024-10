Battle.net llega a GeForce Now, junto con nuevos juegos

Como cada semana, GeForce Now vuelve a sumar juegos a su muy extenso catálogo de compatibles. El pasado mes de agosto te contábamos que había alcanzado el hito de los 2.000 títulos compatibles, pero la cuenta no se ha detenido ahí. Muy al contrario, más pronto que tarde estaremos contando que ya se han alcanzado los 2.500, después los 3.000… es evidente que el objetivo de NVIDIA para su plataforma de juego en la nube es mantener un crecimiento constante.

Para quienes aún no conozcan la oferta de GeForce Now, recordemos los distintos niveles de cuentas en el servicio de NVIDIA:

Cuenta gratuita : como su propio nombre indica, NVIDIA ofrece un nivel de cuenta de GeForce Now que es totalmente gratuito y que no tiene limitación en el tiempo. Con este nivel no tendremos acceso, claro, a los ajustes gráficos avanzados, la duración máxima de cada sesión de juego es de dos horas, y en función de la afluencia de usuarios, quizá tengas que esperar unos pocos minutos antes de poder iniciar cada sesión.

: como su propio nombre indica, NVIDIA ofrece un nivel de cuenta de GeForce Now que es totalmente gratuito y que no tiene limitación en el tiempo. Con este nivel no tendremos acceso, claro, a los ajustes gráficos avanzados, la duración máxima de cada sesión de juego es de dos horas, y en función de la afluencia de usuarios, quizá tengas que esperar unos pocos minutos antes de poder iniciar cada sesión. Cuenta prioritaria : con este tipo de cuenta eliminaremos las limitaciones de las gratuitas. Sí que nos permitirá emplear los ajustes gráficos avanzados de los juegos, la duración máxima de cada sesión se extiende hasta las seis horas y, como ya habrás deducido por su nombre, tienes acceso prioritario a los serviciores de GeForce Now, por lo que te evitarás las esperas al iniciar una sesión.

: con este tipo de cuenta eliminaremos las limitaciones de las gratuitas. Sí que nos permitirá emplear los ajustes gráficos avanzados de los juegos, la duración máxima de cada sesión se extiende hasta las seis horas y, como ya habrás deducido por su nombre, tienes acceso prioritario a los serviciores de GeForce Now, por lo que te evitarás las esperas al iniciar una sesión. Cuenta ultimate: ¿imaginas tener un PC tope de gama equipado con una tarjeta gráfica GeForce RTX 4080? Pues eso es lo que te ofrece este nivel de suscripción, pero con la ventaja adicional de que puedes utilizar ese PC en cualquier dispositivo compatible (PC, smartphone, tablet, SmartTV, etcétera). Disfrutar de los modos Ultra, Demencial y demás, y en sesiones de juego de hasta ocho horas, redefine por completo el concepto de juego en la nube.

La integración de Battle.net en GeForce Now marca un hito importante para los usuarios de esta plataforma en la nube. A partir de esta semana, los jugadores podrán sincronizar su cuenta de Battle.net con GeForce Now, lo que les permitirá acceder de manera más rápida y sencilla a títulos populares como Overwatch, World of Warcraft y Diablo IV. Esta actualización facilita una gestión unificada de bibliotecas de juegos, sumándose a otras tiendas compatibles como Steam, Epic Games Store y Ubisoft Connect. Esta nueva función optimiza la experiencia de los usuarios, evitando la necesidad de acceder a múltiples plataformas por separado.

Además, la llegada del DLC Vessel of Hatred de Diablo IV a GeForce Now es otra de las noticias de esta semana. Esta expansión permitirá a los jugadores adentrarse aún más en el oscuro universo de Diablo IV con contenido adicional y nuevas misiones. Gracias a las capacidades de transmisión en la nube, los usuarios de GeForce NOW podrán disfrutar de este contenido sin necesidad de realizar pesadas descargas ni preocuparse por la capacidad de almacenamiento de sus dispositivos. Los jugadores que tengan una suscripción Ultimate podrán, además, experimentar el juego en 4K y hasta 120 fps, maximizando la calidad gráfica y el rendimiento.

GeForce Now Thursday

Y, como cada semana, revisamos los títulos que llegan al servicio de juego en la nube de NVIDIA. Son los siguientes: