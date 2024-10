Microsoft ha cancelado la versión más barata (prueba de acceso) de su servicio de juegos Game Pass justo antes del lanzamiento de Call of Duty: Black Ops 6, el videojuego más importante de los que restan por llegar en 2024, al menos en términos del número potencial de jugadores.

El Game Pass de 1 euros / dólar ha venido siendo un componente importante en la estrategia de marketing de Microsoft para popularizar su servicio de suscripción. Ofrece un acceso fácil y extremadamente barato a la gran cantidad de juegos, tentando a los nuevos usuarios a simplemente «probarlo» durante un par de semanas.

Nada de Game Pass de 1 euros para Black Ops 6

Sin embargo, si estabas pensando en usarlo para el Black Ops 6, olvídate, está cancelado hasta nuevo aviso, suponemos que al menos hasta pasado el lanzamiento del juego el próximo 25 de octubre. No es la primera vez que se cancela la prueba de acceso de 1 dólar ya que Microsoft lo usó antes del lanzamiento del Starfield el año pasado. Apunta a que será una estrategia recurrente en el lanzamiento de los juegos más importantes.

Y el Call of Duty: Black Ops 6 lo es indudablemente, con ventas potencialmente masivas como corresponde a una de las franquicias más exitosas de la historia de los videojuegos. Traduciéndolo a datos: Activision vendió más de 20 millones de unidades del anterior Call of Duty, algo que Microsoft no quiere poner en riesgo.

En resumen. Microsoft será menos generoso para el acceso barato a su servicio de suscripción de juegos, que, recordemos, en sus orígenes no duraba dos semanas como ahora sino un mes entero. En todo caso, los planes del Game Pass, tanto los de Xbox como los de PC, son muy atractivos y en mi opinión particular, los mejores del mercado por coste y cantidad de juegos.

Ha pasado un año desde que Microsoft adquirió oficialmente Activision Blizzard y por supuesto Microsoft lo está monetizando. La compañía está ampliando la cantidad de juegos del gigante de la distribución que incluye en Game Pass, como ya hizo con Diablo IV. Modern Warfare III y Warzone llegará a Xbox Cloud Gaming a finales de este mes junto con la franquicia StarCraft para el Game Pass de PC. Incluso los beneficios exclusivos de Overwatch 2 ahora están disponibles para los suscriptores.

Pero lo de 1 euro para jugar al nuevo CoD era ya demasiado, han debido pensar en la sede de Redmond. Black Ops 6 ya se puede reservar desde 79,99 euros que cuesta la versión base. O lo puedes jugar en el Game Pass PC (12 euros mensuales) o el Xbox Game Pass por 13 euros.