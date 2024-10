Windows 11 24H2 es un desastre, Microsoft ha tenido que pausar su despliegue

Hace un par de semanas os dije que Windows 11 24H2 estaba teniendo problemas importantes, y que la cosa no pintaba bien. Fue muy curioso, porque precisamente esta nueva actualización era una de las más esperadas por todas las mejoras que trae, especialmente a nivel de rendimiento para los procesadores Ryzen 7000 y Ryzen 9000.

El caso es que Microsoft se ha mantenido fiel a sus costumbres, y ha lanzado una actualización mal revisada y cargada de errores, nada fuera de lo habitual, pero Windows 11 24H2 ha llegado a un punto en el que los problemas están siendo tan graves que el gigante de Redmond ha tenido que pausar su despliegue.

De momento parece que esa pausa se limita a determinados PCs con configuraciones específicas, pero dependiendo de cómo evolucione la situación podría extenderse a una mayor cantidad de equipos. Personalmente tengo claro que no voy a instalar esta actualización hasta que la tormenta pase por completo, y parece que todavía falta bastante para que esto ocurra.

Justo ayer se identificó un nuevo problema que afectaba a diferentes unidades SSD de WD, y que provocaba pantallazos azules de la muerte. Afortunadamente la compañía ha reaccionado con rapidez y ha lanzado un nuevo firmware que resuelve este problema, y que podemos descargar a través de su web oficial. En esa página también se encuentran listadas las unidades afectadas, y se explica el proceso de actualización.

Por desgracia este no es el único problema nuevo que estamos viendo en Windows 11 24H2. A todos los que hemos visto hasta ahora, incluyendo el fallo que hace que esta actualización «nos robe» 8,63 GB de espacio de almacenamiento, se suman otros como el error al utilizar el comando «SFC /scannow» y el que hace que la función del historial del portapapeles no funcione.

Si estás teniendo problemas con esta función prueba a deshabilitar y a volver a habilitar esta función. Hay casos en los que este simple paso ha logado resolver el problema, aunque será Microsoft la que tendrá que dar una solución definitiva a todos los problemas que está mostrando Windows 11 24H2, y supongo que esta llegará en forma de parche.

En cuanto a los 8,63 GB de más que ocupa esta actualización, parece que el problema está relacionado con los puntos de control de las actualizaciones acumulativas, una de las novedades más importantes que introducía precisamente Windows 11 24H2.

Con este panorama decir que Microsoft no anda fina con las actualizaciones de Windows creo que es quedarse muy corto, y lo peor es que viendo el historial de los últimos años parece que a la compañía no le preocupa, porque no ha logrado mejorar y dichas actualizaciones siguen llegando cargadas de problemas y de errores graves.

Imagen de portada generada con IA.