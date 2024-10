El pasado mes de septiembre apareció un rumor que decía que la GeForce RTX 5090 podría utilizar dos conectores de alimentación de 16 pines. No publiqué directamente esa información porque no tenía ningún sentido, y justo hoy un fabricante de fuentes de alimentación muy popular en China lo ha desmentido.

Segotep ha comentado que no debemos preocuparnos por ese rumor. Ha dejado claro que ya tienen toda la información oficial sobre la GeForce RTX 5090 por parte de NVIDIA, que no necesitará dos conectores de alimentación de 16 pines y además ha añadido algo muy importante, que «nos veremos en enero».

Esto confirma dos cosas importantes. Por un lado que la GeForce RTX 5090 solo utilizará un conector de alimentación de 16 pines, y por otro lado que esta tarjeta gráfica será presentada en enero de 2025. Esa fecha de lanzamiento casa con los rumores más recientes, y viene de una fuente de confianza, un importante fabricante de fuentes de alimentación.

Los fabricantes de fuentes de alimentación reciben de forma anticipada las especificaciones técnicas y toda la información que necesitan sobre las próximas generaciones de tarjetas gráficas, ya que de lo contrario no podrían diseñar y adaptar sus nuevas fuentes de alimentación a los requisitos de esas nuevas tarjetas gráficas. Por eso es tan fiable esta información.

Sé que alguno me dirá que no era necesario desmentir esto porque ese rumor que apuntaba a dos conectores de 16 pines no tenía ni pies ni cabeza, pero creedme, sí era necesario. Mucha gente se había creído esa información hasta el punto de pensar que era algo oficial y que estaba confirmado, de hecho un par de conocidos llegaron a preguntarme por el tema.

El consumo de la GeForce RTX 5090 va a ser alto, pero no tanto como para necesitar más un conector de 16 pines. Este puede suministrar hasta 600 vatios de potencia, y se espera que esta tarjeta gráfica se mueva entre los 450 y los 600 vatios.

Las especificaciones de la GeForce RTX 5090 están bastante claras gracias a las últimas filtraciones, aunque debemos tener presente que estas no están confirmadas, y que por tanto podrían producirse cambios en las características finales de dicha tarjeta gráfica. En cualquier caso, podemos dar por hecho que dicha tarjeta gráfica será entre un 30% y un 40% más rápida que la GeForce RTX 4090 en rasterización.

En trazado de rayos creo que veremos un salto mucho más importante en términos de rendimiento, no solo por los cambios que introducirá NVIDIA en los núcleos RT de cuarta generación, sino también por el uso de memoria GDDR7, que ofrecerá un mayor ancho de banda.

Imagen de portada generada con IA.