Nintendo Switch 2 fue la razón de la caza de brujas contra los emuladores

Este año han caído todos los emuladores de Nintendo Switch. Muchos de estos emuladores llevaban tiempo disponible, y no entendíamos por qué la gran N había decidido tomar medidas justo ahora que su consola se encuentra en la recta final de su ciclo de vida, y con Nintendo Switch 2 cada vez más cerca de su lanzamiento.

Una nueva filtración contiene información importante que nos ayuda mucho a aclarar este tema. En teoría, Nintendo Switch 2 va a utilizar las mismas herramientas y el mismo formato ROM que Nintendo Switch. Esto facilitará la retrocompatibilidad, y también hará que sea más fácil emular los juegos de la nueva consola de Nintendo.

Por eso la compañía japonesa ha tomado medidas tan radicales contra los emuladores de Nintendo Switch a solo unos meses del lanzamiento de su sucesora, porque esos mismos emuladores podrían ser modificados fácilmente para emular con poco esfuerzo los juegos de Nintendo Switch 2. La única diferencia importante que complicará un poco las cosas está en las nuevas claves de cifrado que utilizará Nintendo.

La emulación de Nintendo Switch 2 no será muy complicada, o al menos no tanto como lo sería si la gran N hubiese dado forma a un sistema totalmente distinto, con diferentes herramientas y un nuevo formato ROM. Puede que tras el lanzamiento de esta consola aparezcan nuevos emuladores, pero viendo las medidas legales que ha venido tomando Nintendo contra los emuladores anteriores la verdad es que no lo tengo muy claro.

Lanzar un emulador para la nueva consola de Nintendo será como ponerse una diana en la espalda, y supondrá que tarde o temprano el autor o los autores del emulador acabarían teniendo que afrontar problemas legales cuantificados en cifras millonarias. Pocos estarán dispuestos a correr este riesgo y a dedicar muchísimas horas a desarrollar un proyecto «condenado».

El lanzamiento de Nintendo Switch 2 se espera para el primer trimestre de 2025, aunque según fuentes bastante fiables la consola lleva tiempo terminada y debería haber llegado ya al mercado. Nintendo no la ha lanzado todavía porque supuestamente tiene mucho stock de Nintendo Switch, y ha preferido dar algo más de margen a los minoristas para facilitar un poco su limpieza.

Tiene sentido, la compañía japonesa sabe que en cuento lance su nueva consola menguará el interés en Nintendo Switch, y con ello bajarán las ventas y se complicará la limpieza de las unidades acumuladas en tiendas.

Ounce (Switch 2) seems to use the same tools and ROM format Nintendo currently uses for Switch 1 (ROMs are still NSPs), but obviously they have new encryption keys that only Nintendo has

— Centro LEAKS (@CentroLeaks) October 17, 2024